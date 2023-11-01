Главный офис Банка Сич выставляют на повторные торги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу головной офис АО "Банк Сич" в центре Киева по стартовой цене в 154 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Повторный аукцион состоится 10 ноября 2023 года в системе Prozorro.Продажи.

В состав лота вошли офисное здание банка, основные средства (4857 единиц), карточки на горючее и капитальные вложения в помещение дизельно-чилерной в офисе.

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Бывший головной офис Банка Сич, общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, занимает 1-4 этажа современного 22-этажного дома премиум-класса. Среди неоспоримых преимуществ объекта – его месторасположение: исторический и деловой центр столицы – Шевченковский район Киева, пер. Несторовский, 6.

Объект имеет фасадное расположение. Рядом – интенсивные транспортные и пешеходные потоки, качественная развитая инфраструктура: торговый центр, кафе и рестораны, магазины, отделения банков и т.д. Поблизости находятся Львовская площадь, Пейзажная аллея, в пешей доступности – станция метро "Золотые ворота".

Торги будут проходить по английской модели аукциона с пошаговым повышением начальной цены.

Банк Сич признали неплатежеспособным из-за технического дефолта – банк не выплатил НБУ 68 млн грн, имея ликвидности более чем на 750 млн грн. Не получив проценты, регулятор направил банку требование погасить весь долг по рефинансу — более 3 млрд грн. На такое погашение у банка уже точно не было средств.

Поэтому с банка регулятор взыскал ценные бумаги, которые были залогом по кредиту. В конце концов обстоятельства дефолта (т.е. невыполнение обязательств по долгу) из-за отсутствия денег регулятор использовал как повод для банкротства.

Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управлял Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited.

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