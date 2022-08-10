Банк Сич признан неплатежеспособным — это уже второе подобное событие с февраля. Однако ситуация здесь в корне отличается от первого банка "жертвы войны".

Учреждение в прошлом месяце решило проигнорировать правила и не уплатило долг по кредиту от Национального банка Украины. Хотя деньги там были — в 10 раз больше суммы задолженности.

Как Банк Сич дошел до банкротства, какими последствиями это чревато и насколько это плохой сигнал для рынка — в материале LIGA.net.

Вторая банковская потеря

Еще утром 24 февраля в Украине насчитывался 71 банк. На следующий день НБУ начал процесс ликвидации российских Сбербанка и Проминвестбанка — банков осталось 69.

Весной было тихо, но уже в начале лета произошло первое банкротство — НБУ вывел с рынка Мегабанк. Навис вопрос: сколько еще банков не переживут текущий кризис.

По состоянию на 9 августа уже известно про два — в этот день НБУ признал неплатежеспособным Банк Сич. Вскоре в банк должен войти Фонд гарантирования, назначить временную администрацию и потом — ликвидировать учреждение.

Однако причины ликвидации Сичи коренным образом отличаются от банкротства Мегабанка. В этом случае банк не утратил возможность рассчитываться с клиентами, а фактически вошел в дефолт по долгу перед НБУ. Регулятор не простил этого.

Причины банкротства

В конце июля банк должен был уплатить НБУ проценты по кредитам рефинансирования. Однако, как отмечают в Нацбанке, руководство Банка Сич решило не платить. Хотя деньги у них были — как минимум в 10 раз больше долга.

В комментарии LIGA.net первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что банк должен был заплатить в июле почти 68 млн грн, имея ликвидности на 750 млн грн.

В банке не просто стали игнорировать уплату, а легализовали отказ. Соответствующее официальное решение приняли наблюдательный совет и правление банка в конце июля.

Не получив проценты, регулятор направил банку требование погасить весь долг по рефинансу — более 3 млрд грн. Однако на такое погашение у банка уже точно не было средств.

Поэтому с банка регулятор взыскал ценные бумаги, которые были залогом по кредиту. В итоге обстоятельства дефолта (т.е. невыполнение обязательств по долгу) из-за отсутствия денег регулятор использовал как повод для банкротства.

11 лет работы и банкротство

Основанный в 2011 году банк Сич успешно пережил кризис 2014-2015 годов, в 2019 году сменил реального владельца и почти совершил ребрендинг.

Учреждение имеет достаточно широкое региональное распространение как для малого банка: всего 61 отделение. В то же время системно важным он не был: в июле Банк Сич занимал всего 0,3% от всех чистых активов банков.

Акционеры банка — Олег Баланда (55,6% акций) Валерий Роздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управляет Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited. Его связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Нацбанк в 2019-м получил "обоснованные основания", что решающее влияние на управление и деятельность Банка Сич оказывает именно Горбуненко. Тогда он начал официальное оформление себя как владельца, но этот процесс до сих пор не завершился.

Горбуненко подавал документы на разрешение от НБУ, и впоследствии даже получил разрешение от Антимонопольного комитета. Однако в НБУ не разрешили.

"Ему было отказано. Были вопросы подтверждения источников происхождения средств", — отмечает Екатерина Рожкова.

Не Сич, а Пауер

При Горбуненко у банка были большие планы: ребрендинг на Пауэр Банк, новые продукты для клиентов, усовершенствование онлайн-банкинга. Однако кризис 2020-го позволил банку остаться Банком Сич и зарабатывать больше не на клиентах, а на схеме рефинанс-ОВГЗ.

Этот период отметился рекордно низкой учетной ставкой — 6%, по которой банки могли дешево занимать деньги у НБУ. На такой шаг регулятор пошел, чтобы стимулировать пандемическую экономику.

Как рассказал LIGA.net финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, банкам разрешили получать дешевый рефинанс за 7%, покупать гособлигации с доходностью, например, 10% и зарабатывать несколько процентов спреда. Такой простой способ зарабатывать понравился банкам, но он работал только в условиях низкой учетной ставки.

"Доходность по ОВГЗ была зафиксирована, а их ставка фондирования, привязанная к учетной, резко возросла в июне. Эта вся история перестала работать", – объясняет Демкив.

Банк Сич был среди тех банков, которые зарабатывали на схеме рефинанс-ОВГЗ: почти две трети его активов были в гособлигациях. И когда доход от ОВГЗ составляет 10%, а стоимость кредита от НБУ уже выросла до 27%, система сломалась.

Что будет дальше

После признания банка неплатежеспособным НБУ передает его в руки Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть Фонд начинает управлять неплатежеспособным банком, если этот процесс пройдет без саботажа со стороны руководства банка.

Отвечая на заявления о вероятном банкротстве, в Банке Сич говорили об "информационной атаке" и попытке "дискредитировать" их. На запрос LIGA.net по поводу вероятного обжалования в пресс-службе банка не ответили.

Если говорить, собственно, о гарантировании вкладов физлиц — банк должен гражданам около 1,2 млрд грн. Учитывая действие закона о полном гарантировании таких вкладов, физлица должны получить полное возмещение. Возврат вкладов юридическим лицам будет производиться, только если хватит средств, полученных от продажи имущества банка.

Однако, как отмечали в НБУ, большая часть вкладов юрлиц в банке связана с руководством банка компании. Их доля в общей сумме очень концентрирована, поэтому основные потери и понесут компании владельцев банка.

Строгое предупреждение системы

Падение второго банка за этот кризис заставляет задуматься о здоровье остальных банков с похожими моделями. Если Мегабанк обанкротился, как отмечалось, из-за не связанных с войной обстоятельств, то это банкротство — следствие деструктивных действий руководства именно в кризисных условиях.

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Вместе с тем Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик Case Ukraine, в комментарии LIGA.net не назвал бы это банкротство "началом банкопада", но строгим предупреждением от регулятора.

"Для системы оно ничего не значит. Но другие заметят, что НБУ жесткий", — отмечает Дубогрыз.

Большая выдача рефинансов в 2020-2021 годах посадила много малых банков "на иглу" кредитов от НБУ. Эта проблема ставит вопрос к менеджменту других подобных банков, как они выйдут из кризисной ситуации.

А также вопрос к регулированию этой проблемы со стороны НБУ.

"Одно дело, когда так делал крупный банк, а другая — когда банк, у которого половина всех пассивов — это рефинанс. Возможно, следует определить максимальную отметку (доступного рефинанса. — Ред.): например, 25% от регулятивного капитала", — считает Демкив.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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