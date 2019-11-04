Продавец Укртелекома Ахметову оказался владельцем банка

Национальный банк Украины признал Дениса Горбуненко, который контролирует кипрскую Raga Establishment Limited, владельцем АО Банк Сич независимо от формального владения.

Как сообщает пресс-служба НБУ, 30 октября решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

"Национальный банк Украины признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность АО Банк Сич и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горбуненко формально не владеет акциями банка, но регулятор считает, что Горбуненко может влиять на состав органов управления и определять направления его основной деятельности.

Нацбанк обращает внимание на то, что вопреки требованиям законодательства Горбуненко не подал НБУ пакет документов на согласование приобретения существенного участия. Поэтому Нацбанк применил право признать лицо владельцем банка независимо от представления документов.

В НБУ напоминают, что владение существенным участием в банке без согласования Нацбанка не допускается и может быть основанием для применения санкций. "Если нарушения не будут устранены, структура собственности банка может быть признана Национальным банком непрозрачной", - говорится в сообщении.

В НБУ также напоминают, что фактическими акционерами АО Банк Сич является Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный - 31,016%, Андрей Мельник - 9,6257% и Олег Губанов с долей 3,7433% акций.

Рината Ахметова. Укртелеком группе компаний СКМ Raga Establishment Limited, которая в 2013 году продала Дениса Горбуненко контролирует кипрскую компанию

1 октября в СКМ заявили , что подписали мировое соглашение с кипрской Raga в споре о продаже Укртелекома. Спор касался сделки купли-продажи: СКМ договорилась купить у Raga Укртелеком за $860 млн , но выплатила только $100 млн . Продавец обратился в суд. Разбирательства на Кипре, в Лондоне и Амстердаме растянулись на годы. Из судебных материалов лондонского арбитража следует, что кредитовал Raga другой украинский олигарх - владелец группы DF Дмитрий Фирташ. В судебном споре у него был сильный мотив - Фирташ хотел вернуть свои деньги.

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