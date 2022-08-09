НБУ признал банк "Сич" банкротом. Банк не согласен с таким решением

Национальный банк Украины отнес банк "Сич" к категории неплатежеспособных, поскольку банк не уплатил задолженности по кредитам рефинансирования из-за нехватки средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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НБУ отмечает, что банк "Сич" не погасил полностью задолженности по кредитам рефинансирования на общую сумму 3,150 млрд грн в июле этого года. Задолженность банка составила на 5 августа 3,131 млрд грн.

По данным НБУ, в августе на корреспондентских счетах и других высоколиквидных активах в банке осталось 753,9 млн грн.

"Невыполнение обязательств перед кредитором из-за отсутствия ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных", – сообщили в НБУ.

В итоге НБУ 5 августа был вынужден удовлетворить свои требования за счет находившихся в залоге ценных бумаг банка.

Регулятор также утверждает, что работа банка характеризовалась некачественной системой корпоративного управления, неэффективной бизнес-моделью, осуществлением рисковых операций, что подтверждается убыточной деятельностью и негативной динамикой нормативов капитала финучреждения.

В пресс-службе банка "Сич" сообщают, что ликвидность банка остается "достаточной" для выполнения обязательств перед клиентами и другими кредиторами.

По данным банка, на 1 августа активы банка составляли 6,548 млрд грн, а общий объем высоколиквидных активов составил 847 млн грн.

Также банк "Сич" сообщает, что 5 августа банк осуществил досрочное полное погашение кредита рефинансирования в размере 3,150 млрд грн.

Банк "Сич" основали в 2011 году. Номинальными владельцами банка считаются Олег Баланда (55,6%) и Валерий Раздорожный (31%). В 2019 году НБУ признал фактическим контролером банка бывшего председателя правления "Родовид банка" Дениса Горбуненко. Доля финучреждения на рынке составляет 0,3%.

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