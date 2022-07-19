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Разбор | Простите, банки, мы ждем. Депозиты под 20% не стали магнитом для денег вкладчика

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Простите, банки, мы ждем. Депозиты под 20% не стали магнитом для денег вкладчика - Фото
Фото: depositphotos.com
19.07.2022, 17:00

Банки в июне дали рекордные доходности. Но население не спешило вкладываться в доходные депозиты. Вкладчик выжидает новых условий

Ряд банков в июне предложили депозиты под 18–20%. Сейчас это наиболее доходная широкодоступная инвестиция. Но лавины денег банки не увидели — население занесло в банки меньше, чем, например, в марте.

Рекордные доходности и 100% гарантия от государства не побуждают инвестора вкладывать все в банковские депозиты. Одни могут бояться сценария, когда им придется выбивать и ждать свой вклад от Фонда гарантирования, другие — ждать более интересных предложений.

Сколько население занесло в банки и какие обстоятельства влияют на настроения вкладчиков — в материале LIGA.net.

Болезненное слово "инфляция"

Пока для украинца нет ни одного инструмента для 100-процентной защиты от инфляции.

Последние данные говорят, что цены за год выросли почти на 22%. Ожидания, какой будет инфляция через полгода, достигают 30%. К этому прилагаются падение зарплат, сокращения, "технические отпуска" и тому подобное.

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"Расходы постоянные: стоимость коммуналки осталась, потребность в еде и топливе осталась. Они растут, а доходы падают — поэтому для компенсации необходимы проценты", — отмечает LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Сейчас есть два возможных и гарантированных государством варианта: либо вкладываться в государственные облигации, либо в банковские депозиты.

Ни один из вариантов не покрывает двухзначную инфляцию. Доходность ОВГЗ колеблется на уровне 9,5-11% — она покрывает максимум половину текущей инфляции. А в начале июня даже вышеупомянутых депозитов под 20% не было.

Следует отметить, что доходы от гособлигаций не облагаются налогом, а проценты по депозитам — да (18% налог на доходы и 1,5% военный сбор). Для удобства финансисты умножают доходность вклада на 0,805 – получают чистую доходность депозита.

Сверхдоходные депозиты появились, когда Национальный банк поднял учетную ставку с 10% до 25%. Некоторым банкам, которые ранее активно занимали у НБУ под 11%, стало невыгодно это делать сейчас, выплачивая 27%. Поэтому они переключились на клиентов.

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Если говорить по системе в целом, реакция была медленной. Большинство крупных банков имело достаточно денег, чтобы подождать. В то же время реакции некоторых банков (в основном малых), зависевших от кредитов НБУ, долго ждать не пришлось.

Эстафету начали банк Украинский капитал и Банк Глобус, предложив почти сразу после изменения учетной 15–18% годовых по широкому пулу депозитов. Впоследствии перечень банков с двузначными доходностями депозитов стал гораздо шире.

Кому из банков нужны деньги

По состоянию на 19 июля, Альянс Банк, РВС Банк, Коммерческий Индустриальный Банк, Первый инвестиционный Банк, Радабанк и Банк Сич предлагают рекордные 18-20% на короткие депозиты. Глобус до сих пор предлагает 17%, как и банк Инвестиций и сбережений, и Укрстройинвестбанк.

Доходности в диапазоне 14–15% есть в Индустриалбанке, банке Клиринговый Дом, Агропросперис Банке. Такой процент по длинным вкладам в государственных Укргазбанке и Укрэксимбанке, а также в МТБ Банке, Акордбанке и банке Форвард.

В то же время, например, тройка крупнейших банков не так щедра. Самые доходные короткие вклады в Ощадбанке предлагают до 10,5%. ПриватБанк — всего 6% по длинным депозитам, а Райффайзен — 8,5%.

Дать оценку, вырос ли интерес вкладчиков к сверхдоходным депозитам, можно лишь приблизительно. В июне гривневые вклады в банках выросли на 27,7 млрд грн – это 5,4% месячного прироста.

Как отметил в комментарии LIGA.net финансовый аналитик Case Ukraine Евгений Дубогрыз, такой прирост хороший знак по сравнению со скромными темпами предыдущих двух месяцев. Но это не значит, что мы видим именно прирост по срочным депозитам.

"Скорее всего, прирост средств населения — это не "деньги из-под матрасов", а в основном прирост бюджетных выплат и выплат военным", — считает аналитик. То есть, это деньги, которые получило и держит население на счетах в банках, а не "классические" срочные депозиты.

Но остаток денег на счете или депозит все равно были значительно популярнее ОВГЗ. Прирост инвестиций в гособлигации за июнь среди физических лиц, по данным НБУ, составил 51 млн грн — почти в 550 раз меньше.

Средняя гривневая доходность по новым вкладам выросла с 5,7% до 6,6%. Это тоже позитив. Но в то же время это подтверждает, что упомянутые выше вклады с двухзначными доходностями не пользовались большой популярностью.

Если игнорировать, может вырастет

Дело в том, что значительная часть денег в банках уже находится в крупнейших Ощадбанке и ПриватБанке — около 90%. Поэтому им изменять стоимость затрат нет смысла (пока клиенты держат там деньги).

Это и создает общую картину, когда средняя доходность депозитов остается низкой. Большинство денег лежит под низкие проценты, когда лишь незначительная часть — под высокие.

"Для примера: 90 млрд грн положили под 7%, а 10 млрд грн — под 12-14%. Средневзвешенный процент по общему количеству депозитов и составит 6,6%", — объясняет Невмержицкий.

В то же время, аналитик вспоминает, что в течение месяца в некоторых малых банках (он назвал Аккордбанк, РВС Банк и Банк Сич) хвастались, что люди несут деньги под большие ставки.

С другой стороны, на вопрос аналитика в Facebook, вложились ли бы вы в год под 18%, большинство пользователей ответило отрицательно с разной аргументацией: или процент мал, или есть вопросы с госгарантией.

Самый популярный ответ касался рисков девальвации гривни и инфляции. Курс гривни может продолжить падение, а инфляция — продолжить рост. Поэтому доходность депозита должна быть значительно выше даже текущих наиболее выгодных 20% (или 16,1% чистых).

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Также подвергается сомнению стабильность банковской системы. Вкладчики не желают в худшем сценарии выбивать у государства свой депозит. Некоторые сомневаются по поводу ликвидности Фонда гарантирования вкладов через год, а некоторые — по поводу продления 100% гарантии на вклады.

Поэтому пока большинство средств вкладчиков по инерции находится в двух крупнейших госбанках, а текущие сверхдоходности могут не выглядеть привлекательно для вкладчика — большого роста вложений может не произойти.

"Мне кажется, деньги под матрацами у людей закончились", — считает Дубогрыз. Прирост дальше, по его мнению, будет происходить в основном за счет именно бюджетных выплат и выплат военным.

Богдан Вальд
Богдан Вальд
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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банки депозиты ОВГЗ
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