Глава Федрезерва США намекнул на возможное снижение процентной ставки в сентябре

Американский Центробанк вскоре может принять решение, которое от него давно требует Дональд Трамп

Джером Пауэлл (Фото – EPA WILL OLIVER)

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу намекнул на возможное снижение процентной ставки в сентябре, но не дал четкого обещания.

Пауэлл заявил, что "базовый прогноз и меняющийся баланс рисков могут потребовать корректировки нашей политики". Власти США давно ожидают от него этого шага.

Президент США Дональд Трамп регулярно резко критикует и оскорбляет Пауэлла, требуя снижения ставок. Федрезерв удерживает процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в ограничительном для экономики диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря 2024 года.

"Хотя рынок труда, кажется, находится в равновесии, это странное равновесие, возникающее из-за значительного замедления как предложения, так и спроса на работников. Эта нетипичная ситуация свидетельствует о росте рисков для занятости", – цитирует Пауэлла агентство Reuters.

"И если эти риски осуществятся, это может произойти очень быстро", – сказал он во время выступления на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в Вайоминге.

Базовый прогноз инфляции заключается в том, что влияние тарифов Трампа на цены будет относительно краткосрочным. "Возможен также вариант, что восходящее давление на цены от тарифов может спровоцировать более длительную инфляционную динамику, и это риск, который нужно оценивать и управлять им", – сказал Пауэлл.

Помимо сигналов относительно процентных ставок, Пауэлл объявил об отказе от некоторых подходов, которые Федрезерв использовал последние годы. ФРС вернулась к обычному контролю инфляции на уровне 2%. Ранее планировали позволять инфляции превышать 2% после периодов низкой инфляции, но от этого отказались.

"Инфляция, которая пришла после наших изменений в 2020 году, была не такой, как мы планировали", – признал Пауэлл.

В новой стратегии подчеркивается, что стабильные цены важны для всех американцев, особенно для тех, кому трудно платить за более дорогие товары.