Глава Федрезерва США намекнул на возможное снижение процентной ставки в сентябре
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу намекнул на возможное снижение процентной ставки в сентябре, но не дал четкого обещания.
Пауэлл заявил, что "базовый прогноз и меняющийся баланс рисков могут потребовать корректировки нашей политики". Власти США давно ожидают от него этого шага.
Президент США Дональд Трамп регулярно резко критикует и оскорбляет Пауэлла, требуя снижения ставок. Федрезерв удерживает процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в ограничительном для экономики диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря 2024 года.
"Хотя рынок труда, кажется, находится в равновесии, это странное равновесие, возникающее из-за значительного замедления как предложения, так и спроса на работников. Эта нетипичная ситуация свидетельствует о росте рисков для занятости", – цитирует Пауэлла агентство Reuters.
"И если эти риски осуществятся, это может произойти очень быстро", – сказал он во время выступления на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в Вайоминге.
Базовый прогноз инфляции заключается в том, что влияние тарифов Трампа на цены будет относительно краткосрочным. "Возможен также вариант, что восходящее давление на цены от тарифов может спровоцировать более длительную инфляционную динамику, и это риск, который нужно оценивать и управлять им", – сказал Пауэлл.
Помимо сигналов относительно процентных ставок, Пауэлл объявил об отказе от некоторых подходов, которые Федрезерв использовал последние годы. ФРС вернулась к обычному контролю инфляции на уровне 2%. Ранее планировали позволять инфляции превышать 2% после периодов низкой инфляции, но от этого отказались.
"Инфляция, которая пришла после наших изменений в 2020 году, была не такой, как мы планировали", – признал Пауэлл.
В новой стратегии подчеркивается, что стабильные цены важны для всех американцев, особенно для тех, кому трудно платить за более дорогие товары.
- Пауэлл как руководитель ФРС имеет исключительное влияние на курс доллара благодаря ставкам. Трейдеры пристально следят за его выступлениями, которые служат неофициальным источником информации о будущей денежно-кредитной политике страны.
Комментарии (0)