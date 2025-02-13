Борьба Трампа с ФРС. Повлияет ли это на курс доллара в Украине

Федеральная резервная система (ФРС) США в конце января приняла решение сохранить учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. До этого президент Дональд Трамп требовал ее снижения и отмечал, что экономике нужны "дешевые деньги".

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Что происходит с учетной ставкой ФРС и повлияет ли это на курс доллара в Украине – в материале LIGA.net

Как Трамп отреагировал на решение ФРС

В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного снижения процентных ставок ФРС из-за падения цен на нефть. Он также отметил, что учетные ставки должны снижаться по всему миру.

"Я думаю, что знаю процентные ставки гораздо лучше, чем они, и я думаю, что знаю их гораздо лучше, чем тот, кто прежде всего отвечает за принятие этого решения", – добавил Трамп.

Решение относительно уровня ставки влияет на доходность облигаций США и курс доллара к другим валютам.

Впрочем, ФРС не прислушалась к Трампу и оставила учетную ставку без изменений, хотя на последних трех заседаниях ее постепенно снижали.

После этого президент США опубликовал пост в соцсети Truth, где обвинил Федеральную резервную систему и ее главу Джея Пауэлла в создании проблемы инфляции, которую они не смогли решить.

Трамп подчеркнул, что сам займется решением этой проблемы путем сокращения регулирования, ребаланса международной торговли и увеличения американского производства.

Хотя позже он изменил свое мнение и согласился с тем, что сохранение учетной ставки – это правильное решение.

"Я не удивлен. Удержание ставок на этом этапе было правильным поступком", – сказал Трамп.