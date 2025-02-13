Боротьба Трампа з ФРС. Чи вплине це на курс долара в Україні

Федеральна резервна система (ФРС) США наприкінці січня ухвалила рішення зберегти облікову ставку на рівні 4,25–4,5% річних. Перед тим президент Дональд Трамп вимагав її зниження й наголошував, що економіці потрібні "дешеві гроші".

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Що відбувається з обліковою ставкою ФРС та чи вплине це на курс долара в Україні – у матеріалі LIGA.net

Як Трамп відреагував на рішення ФРС

Наприкінці січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Дональд Трамп заявив про необхідність негайного зниження відсоткових ставок ФРС через падіння цін на нафту. Він також зазначив, що облікові ставки мають знижуватися по всьому світу.

"Я думаю, що знаю відсоткові ставки набагато краще, ніж вони, і я думаю, що знаю їх набагато краще, ніж той, хто передусім відповідає за ухвалення цього рішення", – додав Трамп згодом.

Рішення щодо рівня ставки впливає на дохідність облігацій США та курс долара до інших валют.

Втім, ФРС не дослухалася до Трампа й залишила облікову ставку без змін, хоча на останніх трьох засіданнях її поступово знижували.

Після цього президент США опублікував пост у соцмережі Truth, де звинуватив Федеральну резервну систему та її голову Джея Пауелла у створенні проблеми інфляції, яку вони не змогли розв'язати.

Трамп наголосив, що сам займеться розв'язанням цієї проблеми шляхом скорочення регулювання, ребалансу міжнародної торгівлі та збільшення американського виробництва.

Хоча пізніше він змінив свою думку і погодився з тим, що збереження облікової ставки – це правильне рішення.

"Я не здивований. Утримання ставок на цьому етапі було правильним вчинком", – сказав Трамп.