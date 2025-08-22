Глава Федрезерву США натякнув на можливе зниження процентної ставки у вересні

Американський Центробанк незабаром може ухвалити рішення, яке від нього давно вимагає Дональд Трамп

Голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл у п'ятницю натякнув на можливе зниження процентної ставки у вересні, але не дав чіткої обіцянки.

Павелл заявив, що "базовий прогноз і змінний баланс ризиків можуть вимагати коригування нашої політики". Влада США давно очікує від нього цього кроку.

Президент США Дональд Трамп регулярно різко критикує й ображає Павелла, вимагаючи зниження ставок. Федрезерв утримує процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в обмежувальному для економіки діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня 2024 року.

"Хоча ринок праці, здається, перебуває в рівновазі, це дивна рівновага, що виникає через значне уповільнення як пропозиції, так і попиту на робітників. Ця нетипова ситуація свідчить про зростання ризиків для зайнятості", – цитує Павелла агентство Reuters.

"І якщо ці ризики здійсняться, це може статися дуже швидко", – сказав він під час виступу на щорічному симпозіумі ФРС у Джексон-Гоул у Вайомінгу.

Базовий прогноз інфляції полягає в тому, що вплив тарифів Трампа на ціни буде відносно короткостроковим. "Можливий також варіант, що висхідний тиск на ціни від тарифів може спровокувати більш тривалу інфляційну динаміку, і це ризик, який потрібно оцінювати та управляти ним", – сказав Павелл.

Крім сигналів щодо процентних ставок, Павелл оголосив про відмову від деяких підходів, які Федрезерв використовував останні роки. ФРС повернулася до звичайного контролю інфляції на рівні 2%. Раніше планували дозволяти інфляції перевищувати 2% після періодів низької інфляції, але від цього відмовилися.

"Інфляція, яка прийшла після наших змін у 2020 році, була не такою, як ми планували", – визнав Павелл.

У новій стратегії підкреслюється, що стабільні ціни важливі для всіх американців, особливо для тих, кому важко платити за дорожчі товари.