Украина получила два транша от Евросоюза: общая сумма – более 4 млрд евро

Фото: depositphotos.com

Украина в пятницу, 22 августа, получила от Евросоюза более 4 млрд евро бюджетной поддержки. Сумма состоит из 3,05 млрд евро кредита в рамках инструмента Ukraine Facility (четвертый транш) и 1 млрд евро в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (седьмой транш), сообщило Министерство финансов.

"В день, когда Украина празднует 34-ю годовщину независимости, ЕС посылает четкий сигнал: наша солидарность с вами непоколебима. Сегодняшний транш в размере более 4 млрд евро подтверждает твердость нашей приверженности. Это финансирование является не только поддержкой восстановления, но и инвестицией в будущее Украины как суверенного и демократического государства. Ведь когда сильна Украина – сильна и Европа", – прокомментировала предоставление помощи президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ukraine Facility рассчитан на 2024-2027 годы с общим объемом около 50 млрд евро. С 2024 года Украина уже получила более 22,6 млрд евро в рамках этого инструмента. В 2025 году планируется привлечь около 12,5 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро уже поступило в госбюджет.

Еврокомиссия указала, что выделение нового транша произошло на фоне прогресса Украины в реформах, необходимых для вступления в ЕС, в частности восстановления независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которое Верховная Рада обеспечила 31 июля.

"Сохранение автономности этих институтов – ключевой элемент антикоррупционной системы Украины и ее европейского пути", – говорится в заявлении ЕК.

Механизм ERA предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов США, которые обеспечены доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро, из которых 9 млрд евро уже поступили в госбюджет.

"Благодаря этим денежным средствам мы можем стабильно обеспечивать социальные выплаты, поддерживать стабильность экономики", – отметил министр Сергей Марченко.