Україна отримала два транші від Євросоюзу: загальна сума – понад 4 млрд євро

Україна в п'ятницю, 22 серпня, отримала від Євросоюзу понад 4 млрд євро бюджетної підтримки. Сума складається з 3,05 млрд євро кредиту в межах інструменту Ukraine Facility (четвертий транш) й 1 млрд євро у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (сьомий транш), повідомило Міністерство фінансів.

"У день, коли Україна святкує 34-ту річницю незалежності, ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність із вами непохитна. Сьогоднішній транш у понад 4 млрд євро підтверджує твердість нашої відданості. Це фінансування є не лише підтримкою відновлення, а й інвестицією у майбутнє України як суверенної й демократичної держави. Адже коли сильна Україна – сильна і Європа", – прокоментувала надання допомоги президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ukraine Facility розрахований на 2024-2027 роки з загальним обсягом близько 50 млрд євро. З 2024 року Україна вже отримала понад 22,6 млрд євро в межах цього інструменту. У 2025 році планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.

Єврокомісія вказала, що виділення нового траншу відбулося на тлі поступу України в реформах, необхідних для вступу до ЄС, зокрема відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке Верховна Рада забезпечила 31 липня.

"Збереження автономності цих інституцій – ключовий елемент антикорупційної системи України та її європейського шляху", – йдеться в заяві ЄК.

Механізм ERA передбачає надання Україні 50 млрд доларів США, які забезпечені доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро, з яких 9 млрд євро вже надійшли до держбюджету.

"Завдяки цим коштам ми можемо стабільно забезпечувати соціальні виплати, утримувати стабільність економіки", – зазначив міністр Сергій Марченко.