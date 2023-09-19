Фонд гарантирования судится с владельцем Милкиленда из-за банкротства Укрпрофбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в суд на бывших топ-менеджеров Украинского профессионального банка и связанных с ним лиц с требованием о солидарном взыскании 241 млн грн. Об этом сообщается в судебном реестре.

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Иск будет рассматриваться Хозяйственным судом Киева.

В деле девять ответчиков, среди которых – бизнесмен Анатолий Юркевич (владелец Милкиленд-Украина) и его мать Ольга Юркевич.

По данным НБУ, в марте 2014 года он предоставил Украинскому профессиональному банку кредиты для сохранения ликвидности на сумму 120 млн грн. Одним из видов обеспечения по кредитному договору, заключенному между банком и НБУ, была поручительство дочернего предприятия "Милкиленд-Украина".

Милкиленд-Украина – один из крупнейших переработчиков молока и производителей молочной продукции в Украине. Производит продукцию под брендами Добряна, Коляда, LatteR.

Милкиленд пытался через суд добиться признания недействительным договора поручительства, но у него это не получилось – в 2017 году Хозяйственный суд Киева, а в 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд отказали компании в удовлетворении иска.

Также Фонд гарантирования судится с заместителями председателя правления УПБ Натальей Медведевой, Андреем Лихочасом, Виталием Мирочинским и еще рядом лиц.