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Фонд гарантування судиться з власником Мілкіленду через банкрутство Укрпрофбанку

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 11:14
Фонд гарантування судиться з власником Мілкіленду через банкрутство Укрпрофбанку - Фото
Фото: nv.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до суду на колишніх топменеджерів Українського професійного банку та пов'язаних з ним осіб з вимогою про солідарне стягнення 241 млн грн. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

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Позов розглядатиме Господарський суд Києва.

У справі дев'ять відповідачів, серед яких – бізнесмен Анатолій Юркевич (власник Мілкіленд-Україна) та його матір Ольга Юркевич.

За даними НБУ, в березні 2014 року він надав Українському професійному банку кредити для збереження ліквідності на суму 120 млн грн. Одним із видів забезпечення за кредитним договором, укладеним між банком та НБУ, була порука дочірнього підприємства "Мілкіленд-Україна".

Мілкіленд-Україна – один з найбільших переробників молока та виробників молочної продукції в Україні. Виготовляє продукцію під брендами Добряна, Коляда, LatteR.

Мілкіленд намагався через суд добитися визнання недійсним договору поруки, але у нього це не вийшло – у 2017 році Господарський суд Києва, а у 2018 році Київський апеляційний господарський суд відмовили компанії у задоволенні позову.

Також Фонд гарантування судиться із заступниками голови правління УПБ Наталією Медведєвою, Андрієм Лихочасом, Віталієм Мирочинським та ще кількома особами.

Андрій Водяний
банкиФонд гарантування вкладівАнатолій ЮркевичУкраїнський професійний банк
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