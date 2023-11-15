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Фонд гарантування не зміг продати активи Златобанку, попри зниження ціни

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 20:20
Фонд гарантування не зміг продати активи Златобанку, попри зниження ціни - Фото
Фото: Wikimapia

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг продати один з найбільших лотів серед банків, що ліквідуються. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі. 

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Йдеться про активи збанкрутілого у 2015 році Златобанку на 10,6 млрд грн. Торги відбувалися за "голландською моделлю" аукціону, тобто з пониженням ціни. Однак аукціон не відбувся через відсутність учасників.

До лота входять активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України. Серед них – 21,05% у статутному капіталі ТОВ "Торгово-логістичний комплекс Арктика", а також дебіторська заборгованість, права вимоги й майнові права за кредитними договорами з фізичними і юридичними особами.

Усі активи пов'язані між собою. Вони мають спільне забезпечення, спільних засновників та адреси позичальників.

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Забезпеченням за кредитами виступають об’єкти нерухомості (зокрема в Києві та Київській області), транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

Активи, що входять до складу лота, до цього вже неодноразово виставлялися на торги, але поки що не знайшли своїх покупців.

Віра Касіян
банкиФонд гарантування вкладівзлатобанк
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