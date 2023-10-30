Фонд гарантування вкладів виставив на продаж один з найбільших банківських лотів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи Златобанку на 10,6 млрд грн. Це один з найбільших лотів серед банків, що ліквідуються, вказала пресслужба Фонду.
До лота входять активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України. Серед них – 21,05% у статутному капіталі ТОВ "Торгово-логістичний комплекс Арктика", а також дебіторська заборгованість та права вимоги й майнові права за кредитними договорами з фізичними і юридичними особами.
Усі активи пов'язані між собою. Вони мають спільне забезпечення, спільних засновників та адреси позичальників.
Забезпеченням за кредитами виступають об’єкти нерухомості (зокрема в Києві та Київській області), транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.
Активи, що входять до складу лота, до цього вже не одноразово виставлялися на торги, але поки що не знайшли своїх покупців.
Торги відбудуться за "голландською моделлю" аукціону, тобто з пониженням ціни.
- Златобанк збанкрутував у 2015 році.
- ТОВ "Авангард-Експо" було власником 97,94% акцій Златобанку. Бенефіціаром установи офіційно значилася Олена Якіменко, але на ринку фінустанову пов'язували з бізнесменом Леонідом Юрушевим.
- Через кілька років після закриття банку акціонери домоглися оскарження рішення про неплатоспроможність, що заблокувало процедуру його ліквідації. У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який не регламентує банкрутство банків.
- Після цього банк майже два роки перебував у статусі "зомбі-банку", перш ніж був ухвалений "антиколомойський" закон, і у лютому 2021 року Фонд гарантування зміг де-юре і де-факто відновити контроль над ним.
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