Власник РВС Банку Стецюк піде до суду через рішення НБУ
Власник РВС Банку Олександр Стецюк оскаржить рішення Національного банку про визнання установи неплатоспроможною. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі LIGA.net.
За словами власника РВС Банку, рішення НБУ є "упередженим і передчасним", адже банк мав достатньо ліквідності й подав пакет документів від іноземного інвестора на 180 млн грн для докапіталізації за спрощеною процедурою, що триває не більше ніж місяць.
"Я буду оскаржувати в судовому порядку це рішення. Банк, на жаль, не повернеш, але репутація акціонерів і керівників банку має бути відновлена", – сказав Стецюк.
Щодо Фонду гарантування вкладів, у Стецюк запевняє, що ліквідності достатньо, щоб повністю розрахуватися з усіма кредиторами, також і з акціонерами. Власний капітал банку на момент ухвалення рішення НБУ про неплатоспроможність банку складав близько 180 млн грн. Тільки ОВДП на балансі банку близько 350 млн грн, а сума для задоволення всіх потреб вкладників банку фізосіб і ФОПів становить 339 млн грн.
"Хочу наголосити, що під час воєнного стану НБУ не може визнати банк неплатоспроможним за порушення нормативів капіталу", – сказав власник РВС Банку.
- 4 листопада Національний банк визнав РВС Банк неплатоспроможним через недостатність нормативів капіталу й подання неправдивої інформації про фінансовий стан.
- Банк, створений у 2015 році на базі збанкрутілого Омега Банку, контролюється групою UBG, що пов’язана з колишнім народним депутатом Русланом Демчаком. Станом на початок 2025 року 99% акцій належали Олександру Стецюку, ще 1% – доньці Демчака Катерині. Частка РВС Банку на ринку становила лише 0,04%.
- За даними фінансової звітності, за дев’ять місяців 2025 року фінустанова зазнала збитку понад 200 млн грн. Власний капітал скоротився майже удвічі, а активи впали з 4,51 до 1,51 млрд грн. Проблеми почали проявлятися ще наприкінці 2024 року, коли банк почав швидко втрачати кредитний і депозитний портфелі.
Коментарі (0)