Власник РВС Банку Стецюк піде до суду через рішення НБУ

Власник РВС Банку Олександр Стецюк оскаржить рішення Національного банку про визнання установи неплатоспроможною. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі LIGA.net.

За словами власника РВС Банку, рішення НБУ є "упередженим і передчасним", адже банк мав достатньо ліквідності й подав пакет документів від іноземного інвестора на 180 млн грн для докапіталізації за спрощеною процедурою, що триває не більше ніж місяць.

"Я буду оскаржувати в судовому порядку це рішення. Банк, на жаль, не повернеш, але репутація акціонерів і керівників банку має бути відновлена", – сказав Стецюк.

Щодо Фонду гарантування вкладів, у Стецюк запевняє, що ліквідності достатньо, щоб повністю розрахуватися з усіма кредиторами, також і з акціонерами. Власний капітал банку на момент ухвалення рішення НБУ про неплатоспроможність банку складав близько 180 млн грн. Тільки ОВДП на балансі банку близько 350 млн грн, а сума для задоволення всіх потреб вкладників банку фізосіб і ФОПів становить 339 млн грн.

"Хочу наголосити, що під час воєнного стану НБУ не може визнати банк неплатоспроможним за порушення нормативів капіталу", – сказав власник РВС Банку.