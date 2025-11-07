Владелец РВС Банка Стецюк пойдет в суд из-за решения НБУ
Владелец РВС Банка Александр Стецюк обжалует решение Национального банка о признании учреждения неплатежеспособным. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии LIGA.net.
По словам владельца РВС Банка, решение НБУ является "предвзятым и преждевременным", ведь банк имел достаточно ликвидности и подал пакет документов от иностранного инвестора на 180 млн грн для докапитализации по упрощенной процедуре, длящейся не более месяца.
"Я буду обжаловать в судебном порядке это решение. Банк, к сожалению, не вернешь, но репутация акционеров и руководителей банка должна быть восстановлена", – сказал Стецюк.
Что касается Фонда гарантирования вкладов, то Стецюк уверяет, что ликвидности достаточно, чтобы полностью рассчитаться со всеми кредиторами, включая акционеров. Собственный капитал банка на момент принятия решения НБУ о неплатежеспособности банка составлял около 180 млн грн. Только ОВГЗ на балансе банка около 350 млн грн, а сумма для удовлетворения всех потребностей вкладчиков банка физлиц и ФОП составляет 339 млн грн.
"Хочу подчеркнуть, что во время военного положения НБУ не может признать банк неплатежеспособным за нарушение нормативов капитала", – сказал владелец РВС Банка.
- 4 ноября Национальный банк признал РВС Банк неплатежеспособным из-за недостаточности нормативов капитала и представления недостоверной информации о финансовом состоянии.
- Банк, созданный в 2015 году на базе обанкротившегося Омега Банка, контролируется группой UBG, связанной с бывшим народным депутатом Русланом Демчаком. По состоянию на начало 2025 года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, еще 1% – дочери Демчака Екатерине. Доля РВС Банка на рынке составляла всего 0,04%.
- По данным финансовой отчетности, за девять месяцев 2025 года финучреждение понесло убыток более 200 млн грн. Собственный капитал сократился почти вдвое, а активы упали с 4,51 до 1,51 млрд грн. Проблемы начали проявляться еще в конце 2024 года, когда банк начал быстро терять кредитный и депозитный портфели.
