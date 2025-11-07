Владелец РВС Банка Стецюк пойдет в суд из-за решения НБУ

Первое за год банкротство на банковском рынке Украины станет предметом судебного разбирательства

Фото: RwS Bank

Владелец РВС Банка Александр Стецюк обжалует решение Национального банка о признании учреждения неплатежеспособным. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии LIGA.net.

По словам владельца РВС Банка, решение НБУ является "предвзятым и преждевременным", ведь банк имел достаточно ликвидности и подал пакет документов от иностранного инвестора на 180 млн грн для докапитализации по упрощенной процедуре, длящейся не более месяца.

"Я буду обжаловать в судебном порядке это решение. Банк, к сожалению, не вернешь, но репутация акционеров и руководителей банка должна быть восстановлена", – сказал Стецюк.

Что касается Фонда гарантирования вкладов, то Стецюк уверяет, что ликвидности достаточно, чтобы полностью рассчитаться со всеми кредиторами, включая акционеров. Собственный капитал банка на момент принятия решения НБУ о неплатежеспособности банка составлял около 180 млн грн. Только ОВГЗ на балансе банка около 350 млн грн, а сумма для удовлетворения всех потребностей вкладчиков банка физлиц и ФОП составляет 339 млн грн.

"Хочу подчеркнуть, что во время военного положения НБУ не может признать банк неплатежеспособным за нарушение нормативов капитала", – сказал владелец РВС Банка.