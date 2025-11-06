НБУ призначив багатомільйонні штрафи банку "Альянс", МТБ Банку й Універсал банку

Сім банків і чотири небанківські установи отримали штрафи за порушення правил фінмоніторингу й законодавства про валюту

Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України у жовтні застосував штрафи й інші заходи щодо семи банків і чотирьох небанківських фінустанов. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заходи застосовані за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню отриманих злочинним шляхом доходів, фінансуванню тероризму й фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства.

Банк "Альянс" отримав штраф 67,6 млн грн за неналежну організацію первинного фінмоніторингу, а також штраф у 15,9 млн грн за, зокрема, неналежну перевірку клієнтів.

МТБ Банк оштрафовано на 75 млн грн за, зокрема, неналежну перевірку клієнтів, невиконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід, а також на 175 000 грн за неналежний валютний нагляд.

Штраф у 27,3 млн грн отримав Універсал банк за неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про прибуткові фінансові операції та/або спробу(и) здійснення видаткових фінансових операцій клієнта, активи якого заморожено.

Укрсиббанк оштрафовано на 11 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, а також за несвоєчасне подання регулятору документів щодо виконання банком вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Також банк отримав штраф у 500 000 грн за інші порушення.

АТ "РВС Банк" НБУ оштрафував на 3,8 млн грн за невиконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід.

АТ "Комінбанк" оштрафовано на 1 млн грн за несвоєчасне повідомлення уповноваженому органу про порогові фінансові операції, а також за невиконання банком обов’язку встановити високий рівень ризику ділових відносин, зокрема щодо клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресорки.

На 500 000 грн оштрафовано АТ "Ідея Банк" за несвоєчасне виконання рішення спеціально уповноваженого органу щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунком клієнта банку і про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції за яким були зупинені.

ФК "Мустанг Фінанс" оштрафовано на 731 000 грн, ФК "Абекор" - на 595 000 грн, а ТОВ "НоваПей Кредит" – на 255 000 грн за порушення низки вимог законодавства про запобігання відмиванню коштів.

Також за невиконання вимог закону про валюту 17 000 грн штрафу отримало ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп".

ОНОВЛЕНО о 21:11. Пресслужба NovaPay повідомила, що компанія вже сплатила штраф, не оскаржуючи його.

"Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів при кредитних операціях, в тому числі щодо аналізу джерел походження клієнтських коштів і цілей їх використання. Ми вже впровадили всі зміни, на яких акцентував увагу регулятор, і врахували всі його рекомендації", – повідомила компанія.