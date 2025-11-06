НБУ призначив багатомільйонні штрафи банку "Альянс", МТБ Банку й Універсал банку

НБУ призначив багатомільйонні штрафи банку "Альянс", МТБ Банку й Універсал банкуоновлено
Нацбанк України у жовтні застосував штрафи й інші заходи щодо семи банків і чотирьох небанківських фінустанов. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Заходи застосовані за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню отриманих злочинним шляхом доходів, фінансуванню тероризму й фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства.
Банк "Альянс" отримав штраф 67,6 млн грн за неналежну організацію первинного фінмоніторингу, а також штраф у 15,9 млн грн за, зокрема, неналежну перевірку клієнтів.
МТБ Банк оштрафовано на 75 млн грн за, зокрема, неналежну перевірку клієнтів, невиконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід, а також на 175 000 грн за неналежний валютний нагляд.
Штраф у 27,3 млн грн отримав Універсал банк за неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про прибуткові фінансові операції та/або спробу(и) здійснення видаткових фінансових операцій клієнта, активи якого заморожено.
Укрсиббанк оштрафовано на 11 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, а також за несвоєчасне подання регулятору документів щодо виконання банком вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Також банк отримав штраф у 500 000 грн за інші порушення.
АТ "РВС Банк" НБУ оштрафував на 3,8 млн грн за невиконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід.
АТ "Комінбанк" оштрафовано на 1 млн грн за несвоєчасне повідомлення уповноваженому органу про порогові фінансові операції, а також за невиконання банком обов’язку встановити високий рівень ризику ділових відносин, зокрема щодо клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресорки.
На 500 000 грн оштрафовано АТ "Ідея Банк" за несвоєчасне виконання рішення спеціально уповноваженого органу щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунком клієнта банку і про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції за яким були зупинені.
ФК "Мустанг Фінанс" оштрафовано на 731 000 грн, ФК "Абекор" - на 595 000 грн, а ТОВ "НоваПей Кредит" – на 255 000 грн за порушення низки вимог законодавства про запобігання відмиванню коштів.
Також за невиконання вимог закону про валюту 17 000 грн штрафу отримало ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп".
ОНОВЛЕНО о 21:11. Пресслужба NovaPay повідомила, що компанія вже сплатила штраф, не оскаржуючи його.
"Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів при кредитних операціях, в тому числі щодо аналізу джерел походження клієнтських коштів і цілей їх використання. Ми вже впровадили всі зміни, на яких акцентував увагу регулятор, і врахували всі його рекомендації", – повідомила компанія.
- Національний банк у серпні оштрафував ПАТ "Банк Восток" на 16 млн грн.
- У жовтні НБУ оштрафував iPay на 16,6 млн грн, Асвіо Банк – на 9 млн грн.
Коментарі (0)