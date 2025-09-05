НБУ оштрафував банк власника "Сільпо" на 16 млн грн

Нацбанк застосував до Банку Восток заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Фото: bankvostok.com.ua

Національний банк у серпні оштрафував ПАТ "Банк Восток" на 16 млн грн. Про це пресслужба НБУ повідомила у п'ятницю, 5 вересня.

Регулятор застосував щодо Банку Восток заходи впливу (штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн) за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Регулятор вважає, що банк неналежно виконує обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також щодо здійснення посиленої перевірки клієнтів, ризик ділових відносин із якими є високим.

Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.