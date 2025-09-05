НБУ оштрафував банк власника "Сільпо" на 16 млн грн
Національний банк у серпні оштрафував ПАТ "Банк Восток" на 16 млн грн. Про це пресслужба НБУ повідомила у п'ятницю, 5 вересня.
Регулятор застосував щодо Банку Восток заходи впливу (штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн) за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Регулятор вважає, що банк неналежно виконує обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також щодо здійснення посиленої перевірки клієнтів, ризик ділових відносин із якими є високим.
Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.
- Банк Восток засновано у 2002 році. Банк належить ТОВ "Восток Капитал", акціонери якої – власник Fozzy Group Володимир Костельман, а також Лія та Вадим Мороховські.
- Fozzy Grouр – велика українська група компаній, заснована у 1997 році. Володіє продуктовими мережами "Сільпо", "Фора", Thrash! і "Фоззі". Засновник і гендиректор – Володимир Костельман.
