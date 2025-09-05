НБУ оштрафовал банк владельца "Сильпо" на 16 млн грн

Нацбанк применил к Банку Восток меры воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства

Фото: bankvostok.com.ua

Национальный банк в августе оштрафовал ПАО "Банк Восток" на 16 млн грн. Об этом пресс-служба НБУ сообщила в пятницу, 5 сентября.

Регулятор применил в отношении Банка Восток меры воздействия (штрафы в размере 15 млн грн и 1 млн грн) за нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Регулятор считает, что банк ненадлежащим образом выполняет обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, а также по осуществлению усиленной проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким.

Кроме штрафов, Банку Восток вынесено два письменных предостережения.