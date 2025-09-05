НБУ оштрафовал банк владельца "Сильпо" на 16 млн грн
Национальный банк в августе оштрафовал ПАО "Банк Восток" на 16 млн грн. Об этом пресс-служба НБУ сообщила в пятницу, 5 сентября.
Регулятор применил в отношении Банка Восток меры воздействия (штрафы в размере 15 млн грн и 1 млн грн) за нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
Регулятор считает, что банк ненадлежащим образом выполняет обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, а также по осуществлению усиленной проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким.
Кроме штрафов, Банку Восток вынесено два письменных предостережения.
- Банк Восток основан в 2002 году. Банк принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которой – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лия и Вадим Мороховские.
- Fozzy Grouр – крупная украинская группа компаний, основанная в 1997 году. Владеет продуктовыми сетями "Сильпо", "Фора", Thrash! и "Фоззи". Основатель и гендиректор – Владимир Костельман.
Комментарии (0)