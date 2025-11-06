НБУ назначил многомиллионные штрафы банку "Альянс", МТБ Банку и Универсал банку
Нацбанк Украины в октябре применил штрафы и другие меры в отношении семи банков и четырех небанковских финучреждений. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Меры применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства.
Банк "Альянс" получил штраф 67,6 млн грн за ненадлежащую организацию первичного финмониторинга, а также штраф в 15,9 млн грн за, в частности, ненадлежащую проверку клиентов.
МТБ Банк оштрафован на 75 млн грн за, в частности, ненадлежащую проверку клиентов, невыполнение обязанности применять риск-ориентированный подход, а также на 175 000 грн за ненадлежащий валютный надзор.
Штраф в 27,3 млн грн получил "Универсал банк" за ненадлежащую проверку клиентов, несвоевременное информирование специально уполномоченного органа о прибыльных финансовых операциях и/или попытке(ях) осуществления расходных финансовых операций клиента, активы которого заморожены.
"Укрсиббанк" оштрафован на 11 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, а также за несвоевременное представление регулятору документов по выполнению банком требований в сфере противодействия отмыванию средств. Также банк получил штраф в 500 000 грн за другие нарушения.
АО "РВС БАНК" НБУ оштрафовал на 3,8 млн грн за невыполнение обязанности применять риск-ориентированный подход.
АО "КОМИНБАНК" оштрафован на 1 млн грн за несвоевременное уведомление уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях, а также за невыполнение банком обязанности установить высокий уровень риска деловых отношений, в частности в отношении клиентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора.
На 500 000 грн оштрафованы АО "ИДЕЯ БАНК" за несвоевременное выполнение решения специально уполномоченного органа о приостановлении расходных финансовых операций по счету клиента банка и об остатке средств на счете клиента, финансовые операции по которому были остановлены.
"ФК "МУСТАНГ ФИНАНС" оштрафованы на 731 000 грн, "ФК "АБЕКОР" - на 595 000 грн, а ООО "НоваПей Кредит" – на 255 000 грн за нарушение ряда требований законодаства о предотвращении отмывания средств.
Также за невыполнение требований закона о валюте 17 000 грн штрафа получило ТОВ "ФК "АЛЬЯНС КАПИТАЛ ГРУПП".
