Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу один из крупнейших банковских лотов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы Златобанка на 10,6 млрд грн. Это один из крупнейших лотов среди ликвидируемых банков, указала пресс-служба Фонда.

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В лот входят активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины. Среди них – 21,05% в уставном капитале ООО "Торгово-логистический комплекс Арктика", а также дебиторская задолженность, права требования и имущественные права по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами.

Все активы связаны между собой. Они имеют общее обеспечение, общих учредителей и адреса заемщиков.

Обеспечением кредитов являются объекты недвижимости (в том числе в Киеве и Киевской области), транспорт, оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

Входящие в состав лота активы уже не раз выставлялись на торги, но пока не нашли своих покупателей.

Торги пройдут по "голландской модели" аукциона, то есть с понижением цены.