Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу один из крупнейших банковских лотов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы Златобанка на 10,6 млрд грн. Это один из крупнейших лотов среди ликвидируемых банков, указала пресс-служба Фонда.
В лот входят активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины. Среди них – 21,05% в уставном капитале ООО "Торгово-логистический комплекс Арктика", а также дебиторская задолженность, права требования и имущественные права по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами.
Все активы связаны между собой. Они имеют общее обеспечение, общих учредителей и адреса заемщиков.
Обеспечением кредитов являются объекты недвижимости (в том числе в Киеве и Киевской области), транспорт, оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.
Входящие в состав лота активы уже не раз выставлялись на торги, но пока не нашли своих покупателей.
Торги пройдут по "голландской модели" аукциона, то есть с понижением цены.
- Златобанк обанкротился в 2015 году.
- ООО "Авангард-Экспо" являлось владельцем 97,94% акций Златобанка. Бенефициаром учреждения официально числилась Елена Якименко, но на рынке финучреждение связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым.
- Через несколько лет после закрытия банка акционеры добились обжалования решения о неплатежеспособности, что заблокировало процедуру его ликвидации. В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, не регламентирующими банкротство банков.
- После этого банк почти два года находился в статусе "зомби-банка", прежде чем был принят "антиколомойский" закон, и в феврале 2021 года Фонд гарантирования смог де-юре и де-факто восстановить контроль над ним.
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