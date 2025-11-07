Колишній нардеп вирішив заснувати фондову біржу

Фото: Андрій Журжій / Facebook

Колишній депутат Верховної Ради Андрій Журжій заснував фондову біржу, повідомила в п'ятницю пресслужба інвестиційної REIT-компанії Inzhur, яку він зараз очолює.

ТОВ "Українська фондова біржа Інжур" зі статутним капіталом 25 млн грн (єдиний бенефіціар і директор – сам Журжій) було зареєстроване 5 листопада, свідчать дані LIGA360. Компанія найняла юридичних радників для підготовки документів на отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Читайте також Що не так з інвестиційним ринком в Україні. Розбираємо основні проблеми

"В Україні вже десятки років існують різні біржі, але жодна не змогла стати майданчиком, де українські компанії могли б залучити капітал через розміщення власних цінних паперів, а інвестори могли б безпечно інвестувати з метою отримання прибутку. Зараз понад 90% торгівлі на існуючих біржах – це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою, яке не створює додаткову вартість", – написав Журжій у Facebook.

За його словами, Inzhur спробує змінити цю ситуацію.

Майбутній біржі Журжія доведеться конкурувати не лише з двома чинними біржами (ПФТС і Перспектива), але також із майбутньою біржею, яку збирається створити держава за участі Європейського банку реконструкції та розвитку.

У вересні 2025 року меморандум щодо її створення почали реалізовувати Національний банк України, ЄБРР, Міністерство фінансів, Міністерство економіки та Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку.