Колишній нардеп вирішив заснувати фондову біржу
Колишній депутат Верховної Ради Андрій Журжій заснував фондову біржу, повідомила в п'ятницю пресслужба інвестиційної REIT-компанії Inzhur, яку він зараз очолює.
ТОВ "Українська фондова біржа Інжур" зі статутним капіталом 25 млн грн (єдиний бенефіціар і директор – сам Журжій) було зареєстроване 5 листопада, свідчать дані LIGA360. Компанія найняла юридичних радників для підготовки документів на отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
"В Україні вже десятки років існують різні біржі, але жодна не змогла стати майданчиком, де українські компанії могли б залучити капітал через розміщення власних цінних паперів, а інвестори могли б безпечно інвестувати з метою отримання прибутку. Зараз понад 90% торгівлі на існуючих біржах – це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою, яке не створює додаткову вартість", – написав Журжій у Facebook.
За його словами, Inzhur спробує змінити цю ситуацію.
Майбутній біржі Журжія доведеться конкурувати не лише з двома чинними біржами (ПФТС і Перспектива), але також із майбутньою біржею, яку збирається створити держава за участі Європейського банку реконструкції та розвитку.
У вересні 2025 року меморандум щодо її створення почали реалізовувати Національний банк України, ЄБРР, Міністерство фінансів, Міністерство економіки та Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку.
- Фондовий ринок в Україні зараз фактично не виконує своєї основної функції – не є механізмом залучення широкого капіталу в економіку. У грудні 2024 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав, що фондовий ринок в Україні деградував до такого рівня, що в країні залишилося тільки 1600 публічних компаній.
