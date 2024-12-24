"Фондовий ринок деградує". В Україні залишилося тільки 1600 публічних компаній
Корпоративний сегмент фондового ринку в Україні практично зник, його потрібно перезапустити. Про це сказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Фондовий ринок не є джерелом для залучення інвестицій – він деградує. На 1 жовтня 2015 року у нас було 4182 відкритих (публічних) акціонерних товариства та 3505 закритих (приватних), на 1 жовтня 2024 року – 1610 відкритих (у 2,6 раза менше) та 4736 закритих (на 35% більше). Чому? Тому що емісія та публічне розміщення акцій в Україні – це точно не варіант для започаткування бізнесу чи насичення його додатковим фінансовим ресурсом", – сказав Гетманцев.
Він припускає, що першим кроком для перезапуску має стати перезавантаження регулятора.
"Ми вже проголосували відповідний закон про комісію, я і не знаю, що ще треба посилювати, "яких ще реформ не вистачає", як казали ще колишньому голові НКЦПФР. Можливо, дійсно, необхідні кадрові зміни, але точно нам треба з цим щось робити", – сказав він.
- У вересні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розраховує на створення в Україні справжнього фондового ринку.
- У червні 2021 року Кабмін підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торгівельною палатою та USAID про створення Національної біржі.
- У лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що надає регулятору фондового ринку більше повноважень і незалежності.