"Фондовий ринок деградує". В Україні залишилося тільки 1600 публічних компаній

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Корпоративний сегмент фондового ринку в Україні практично зник, його потрібно перезапустити. Про це сказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Фондовий ринок не є джерелом для залучення інвестицій – він деградує. На 1 жовтня 2015 року у нас було 4182 відкритих (публічних) акціонерних товариства та 3505 закритих (приватних), на 1 жовтня 2024 року – 1610 відкритих (у 2,6 раза менше) та 4736 закритих (на 35% більше). Чому? Тому що емісія та публічне розміщення акцій в Україні – це точно не варіант для започаткування бізнесу чи насичення його додатковим фінансовим ресурсом", – сказав Гетманцев.

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Він припускає, що першим кроком для перезапуску має стати перезавантаження регулятора.

"Ми вже проголосували відповідний закон про комісію, я і не знаю, що ще треба посилювати, "яких ще реформ не вистачає", як казали ще колишньому голові НКЦПФР. Можливо, дійсно, необхідні кадрові зміни, але точно нам треба з цим щось робити", – сказав він.