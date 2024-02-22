Рада ухвалила закон про реформу фондового ринку

Регулятор фондового ринку отримає більше повноважень і стане більш незалежним

Фото: EPA

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 22 лютого, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5865, який передбачає реформу ринку капіталу та посилює повноваження його регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це повідомив один з авторів законопроєкту Ярослав Железняк.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Законопроєкт, який пройшов перше читання ще до початку повномасштабної війни, підтримали 279 народних депутатів.

Фінансовий ринок України має двох регуляторів – Національний банк (банки, фінансові компанії, страхування) та НКЦПФР (фондовий ринок).

Ринок капіталів дозволяє бізнесу залучати більшу кількість грошей порівняно з кредитами, але в Україні слабо розвинений. Ухвалення законопроєкту передбачає запуск реформи, починаючи з трансформації НКЦПФР. Комісія має отримати більше повноважень, стати більш незалежною та інституційно спроможною.

З-поміж іншого, закон передбачає зміну процедури призначення керівництва комісії. Проводитиметься конкурсний відбір голови НКЦБФР та її членів комісією, яку призначає президент України. Як і зараз, термін повноважень голови нацкомісії становитиме шість років і буде обмежуватися двома термінами поспіль.

Нацкомісія також отримає право застосувати великі фінансові санкції розміром до 150 млн грн, або до 10% від річного обороту компанії.

Передбачена пряма заборона фінансових пірамід – схеми інвестування, за якої залученим інвесторам обіцяно отримання пасивного доходу, виплата якого залежить від залучення нових інвесторів.

Читайте також Коли буде створений повноцінний фондовий ринок