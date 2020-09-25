Премьер Шмыгаль анонсировал создание фондового рынка в Украине
25.09.2020, 12:59
Фото: ACC
Правительство начало консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палатой (ACC), сообщает пресс-служба Кабмина.
Премьер отметил, что уже начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине и выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.
"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", – сказал Денис Шмыгаль.
Премьер-министр также поблагодарил все компании, которые продолжают работать и инвестировать в Украину.
- В конце июня Верховная Рада приняла закон №2284 о деривативах и финансовых рынках. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев назвал документ "финансовым безвизом", благодаря которому можно создать украинский рынок капитала по европейскому образцу.
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