Премьер Шмыгаль анонсировал создание фондового рынка в Украине

Правительство начало консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палатой (ACC), сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер отметил, что уже начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине и выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также поблагодарил все компании, которые продолжают работать и инвестировать в Украину.

В конце июня Верховная Рада приняла закон №2284 о деривативах и финансовых рынках. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев назвал документ "финансовым безвизом", благодаря которому можно создать украинский рынок капитала по европейскому образцу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.