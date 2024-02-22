Рада приняла закон о реформе фондового рынка
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 22 февраля, приняла во втором чтении и целом законопроект №5865, предусматривающий реформу рынка капитала и усиливающий полномочия его регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом сообщил один из авторов законопроекта Ярослав Железняк.
Законопроект, прошедший первое чтение еще до начала полномасштабной войны, поддержали 279 народных депутатов.
Финансовый рынок Украины имеет двух регуляторов – Национальный банк (банки, финансовые компании, страхование) и НКЦБФР (фондовый рынок).
Рынок капиталов позволяет бизнесу привлекать больше денег по сравнению с кредитами, но в Украине слабо развит. Принятие законопроекта предполагает запуск реформы, начиная с трансформации НКЦБФР. Комиссия должна получить больше полномочий, стать более независимой и институциональной.
В частности, закон предусматривает изменение процедуры назначения руководства комиссии. Будет проводиться конкурсный отбор главы НКЦБФР и его членов комиссией, назначаемой президентом Украины. Как и сейчас, срок полномочий главы нацкомиссии составит шесть лет и будет ограничиваться двумя сроками подряд.
Нацкомиссия также получит право применить крупные финансовые санкции в размере до 150 млн грн или до 10% от годового оборота компании.
Предусмотрен прямой запрет финансовых пирамид – схемы инвестирования, при которой привлеченным инвесторам обещается получение пассивного дохода, выплата которого зависит от привлечения новых инвесторов.
- В сентябре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на создание в Украине подлинного фондового рынка.
- В июне 2021 года Кабмин подписал меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, Американской торговой палатой и USAID о создании Национальной биржи.