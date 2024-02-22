Рада приняла закон о реформе фондового рынка

Регулятор фондового рынка получит больше полномочий и станет более независимым

Фото: EPA

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 22 февраля, приняла во втором чтении и целом законопроект №5865, предусматривающий реформу рынка капитала и усиливающий полномочия его регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом сообщил один из авторов законопроекта Ярослав Железняк.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Законопроект, прошедший первое чтение еще до начала полномасштабной войны, поддержали 279 народных депутатов.

Финансовый рынок Украины имеет двух регуляторов – Национальный банк (банки, финансовые компании, страхование) и НКЦБФР (фондовый рынок).

Рынок капиталов позволяет бизнесу привлекать больше денег по сравнению с кредитами, но в Украине слабо развит. Принятие законопроекта предполагает запуск реформы, начиная с трансформации НКЦБФР. Комиссия должна получить больше полномочий, стать более независимой и институциональной.

В частности, закон предусматривает изменение процедуры назначения руководства комиссии. Будет проводиться конкурсный отбор главы НКЦБФР и его членов комиссией, назначаемой президентом Украины. Как и сейчас, срок полномочий главы нацкомиссии составит шесть лет и будет ограничиваться двумя сроками подряд.

Нацкомиссия также получит право применить крупные финансовые санкции в размере до 150 млн грн или до 10% от годового оборота компании.

Предусмотрен прямой запрет финансовых пирамид – схемы инвестирования, при которой привлеченным инвесторам обещается получение пассивного дохода, выплата которого зависит от привлечения новых инвесторов.

Читайте также Когда будет создан полноценный фондовый рынок