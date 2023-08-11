Глава НКЦБФР о новой модели фондового рынка и разнице между утраченным доверием и риском

Имеющаяся инфраструктура фондового рынка неприемлема для международного рынка, поэтому нужна новая модель.

У Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) есть четкий план, что нужно делать и куда двигаться. У него есть свое отражение в утвержденной стратегии Совета финансовой стабильности.

Кроме пенсионной реформы, запуск рынков капитала, развитие финансовых инструментов и привлечение средств – это то, на чем может "выехать" фондовый рынок. Но прежде всего это реформа самой Комиссии – сокращение численности персонала с одновременным повышением оплаты труда и квалификации тех, кто останется в команде, диджитализация всех процессов внутри, отмена юстирования нормативных актов.

Следует ввести инвестиционные счета, чтобы финансовые инструменты могли конкурировать по своей природе, а не по вопросам налогообложения.

Ситуация с EXANTE, ликвидацией Моно инвест – это не потерянное доверие. Это о риске, который брали на себя инвесторы и обслуживающие брокеры, работая за границей.

К тому же глава НКЦБФР Руслан Магомедов рассказал в интервью LIGA.net, куда делись корпоративные облигации, почему принятый в 2021 году парламентом закон о виртуальных активах не успел за развитием рынка? И что представляет собой новый проект закона об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине, над разработкой которого работала Комиссия.

"Чтобы открыться на международном фондовом рынке, нужна новая модель…"

– Премьер-министр Шмыгаль говорит о том, что нужно создавать инфраструктуру фондового рынка. С точки зрения некоторых экспертов такая инфраструктура уже есть. Так что нужно сделать ? Разрушить то, что есть, и начать строить заново ? Или, возможно, в той инфраструктуре, которая есть, не хватает каких-то составляющих ? Каких именно ? И как создать ? Какие должны быть шаги ? Какие сделаны ?

Инфраструктура у нас есть – это биржи, Расчетный центр и Национальный депозитарий, но эта деятельность направлена на внутреннего инвестора. Современный мир показывает нам, что мы можем открыться для международного рынка, но для этого нужна новая модель. Поскольку внешнему инвестору привычно работать по понятным ему правилам, мы должны предложить ему что-то похожее в украинской плоскости. Зачем? Потому что это о доверии к системе, безопасности расчетов, скорости и удобстве процессов.

Строительство современной мощной инфраструктуры – это работа не на один день. Но уже сегодня мы должны создать прибыльную бизнес-модель биржевого клирингового холдинга в Украине, чтобы это стало путем для комфортных условий движения капитала западных и отечественных инвесторов. В этот процесс мы хотим привлечь международного партнера и его опыт именно для проектирования такой технологической модели в Украине. Также мы, как государство, должны построить благоприятные условия, в первую очередь законодательные и регуляторные, чтобы создавать и оперировать биржей в Украине стало выгодно и интересно. Следует рассмотреть возможность уменьшения государственной доли в Национальном депозитарии Украины и Расчетном центре, чтобы туда пришел частный капитал, который будет заинтересован в развитии этих институций. Крайне важно начинать все процессы именно сейчас. И это понимает правительство.

– Сколько в общей сложности было рабочих встреч в Кабмине по созданию фондового рынка ?

Рабочие коммуникации и встречи идут постоянно, а недавно было учредительное заседание именно о стратегическом видении, на котором присутствовали Министерство экономики, Офис президента, Нацбанк, Фонд государственного имущества и другие, в ходе которого мы договорились проводить такие встречи на регулярной основе. И это важно. Я считаю, что этот диалог возобновили достаточно своевременно и наша продуктивная встреча была полезна всем участникам.

– Насколько отличается видение участников встреч этого процесса? В чем именно ? К чему совместному уже пришли?

У нас в Комиссии есть четкий план, что нужно делать и куда двигаться. Большинство наших планов уже нашло отражение в утвержденной стратегии Совета финансовой стабильности. Но все мы понимаем, что только совместными усилиями можем ускорить реализацию проектов, поэтому работаем вместе. Ведь главная задача – стимулирование привлечения инвестиций в развитие финансовой системы страны и восстановление ее экономики.

– На чем вообще может выехать фондовый рынок, пошагово? Пенсионная реформа может способствовать его развитию? Каким образом?

Пенсионная реформа и реформа рынков капитала взаимосвязаны. Как показывает опыт многих европейских стран, построение надлежащей пенсионной системы является запуском для рынков капитала и аккумулирует инвестиции в него. Сейчас Украина и ее граждане должны получить второй уровень накопительной пенсионной системы, и мы в Комиссии много над этим работаем уже не первый год. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о накопительных пенсиях (проект закона 9212. – Ред.). Комиссия как главный стейкхолдер и ключевой регулятор данного сегмента подробно проанализировала документ и подготовила выводы. В целом, мы в Комиссии поддерживаем принятие этого законопроекта при условии доработки ряда важных норм, от которых будет зависеть успех реформы.

Для нашей экономики пенсионная реформа – это долгосрочные инвестиционные деньги, которые могут использоваться для финансирования инфраструктурных проектов, развития предприятий и других секторов. Рынок же капитала в свою очередь получит увеличение объема ликвидности на рынках капитала, поскольку пенсионные фонды инвестируют накопленные средства в различные финансовые инструменты. Но для этого на отечественном рынке должны быть надежные эмитенты и инструменты, потому что, кроме ОВГЗ, все остальные инструменты либо слишком рискованны, либо не дают достаточной доходности, чтобы конкурировать с теми же облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Это если говорить о пенсионной реформе. Но есть и другие рычаги влияния на запуск рынков капитала. Ключевым является развитие финансовых инструментов и привлечение средств. И у нас есть ряд достойных проектов об этом. К примеру, введение инвестиционных счетов, благодаря которым тоже можем рассчитывать на длинные деньги в экономику. И прежде всего это законопроект 5865, который говорит о реформе самой Комиссии – сокращение численности персонала с одновременным повышением оплаты труда и квалификации тех, кто останется в команде, диджитализация всех процессов внутри, отмена юстирования нормативных актов. Все это взаимосвязано, и эти процессы должны идти параллельно и дополнять друг друга на определенных этапах.

– Как идет подготовка новой стратегии развития рынка капитала? Что в ней будет ключевым?

Цель стратегии – наполнение ликвидностью рынков капитала для обновления Украины. Это о привлечении средств, создании финансовых инструментов и способности реализации этого как со стороны самого регулятора, так и государства.

Мы сконцентрировались на некоторых проектах, которые в нашем фокусе уже сейчас – инфраструктура, финансовые инструменты, пенсионная реформа, евроинтеграция, секьюритизация, инвестиционные счета, виртуальные активы и реформа Комиссии. Мы на разных этапах в этих пунктах, но все они запущены и активно отрабатываются.

"Нет запроса, так что нет и предложения…"

– Какие ценные бумаги (ЦБ) сейчас есть на рынке? Как работает рынок? Как оцениваете работу бирж?

Сейчас наш рынок состоит только из ОВГЗ. Остальные – это мелкие сделки, не имеющие значительного влияния на ликвидность. Как известно, за время полномасштабной войны государство начало выпускать так называемые военные облигации, они до сих пор пользуются спросом и приносят инвестиции как от физических лиц, так и бизнеса. Почему так? Почему только облигации? Темп задают инвесторы в ценные бумаги. Нет запроса и нет предложения. Однако мы также сейчас работаем над линейкой фининструментов – секьюритизация, аграрные расписки, деривативные контракты актуальны сегодня, но на разных этапах реализации. По-моему, мы должны синхронизироваться с участниками рынка и двигаться в унисон в направлении актуальности того, что нужно на рынке для его жизнеспособности.

– Есть ли понимание того, как можно вернуть утраченное доверие украинских и зарубежных инвесторов к нашему фондовому рынку? С вашей точки зрения, механизм защиты инвесторов сейчас работает? Что нужно, чтобы заработал?

Доверие вернуть возможно. И здесь нужно делать все комплексно – нет одного пункта. Мы должны параллельно работать на всех фронтах, создавая финансовые инструменты и инструменты хеджирования, делать публичные предложения, строить современную инфраструктуру – показывать практический опыт доверия и создавать общественный договор на рынке. Делать все это с пониманием, что это нужно не только для рынка, но и для восстановления нашей экономики. Да, это не за один день и не одним проектом, но нужно много работать.

– Не стала ли ситуация с попавшим под санкции брокером EXANTE еще одним забитым гвоздем в доверие инвесторов? Прокомментируйте ликвидацию Моно инцеста, работавшего с этим брокером, и будущее инвестиционного инструмента Sence. Когда можно ожидать разрешения инвестировать в акции иностранных компаний?

Вовсе нет, это не о потерянном доверии. Это о риске, который брали на себя инвесторы и обслуживающие брокеры, работая за границей. Еще до начала этой истории с EXANTE мы предупреждали, что торговать там это не контролируемый риск в других юрисдикциях. В целом, я уверен, что мы найдем выход таким образом, чтобы наши инвесторы смогли вернуть свои активы и перевести их в Украину.

– АО "Оператор рынка" (госкомпания администрирующая биржу торговли электроэнергией на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке) утверждает, что ожидает лицензию от НКЦБФР для начала торгов электроэнергией на рынке двусторонних договоров. Почему Комиссия не дает им лицензию?

Да, действительно, осуществлять торговлю на рынке двусторонних договоров без соответствующей лицензии, выданной НКЦБФР, АО "Оператор рынка" не имеет возможности. Однако у нас нет никаких документов от компании на получение лицензии.

– Куда делись (кто их куда подевал) корпоративные ЦБ и откуда их взять?

Они есть. Некоторые "технические бумаги" были подчищены и выведены из торгов на биржах. Но если говорить откровенно, то сейчас рыночных инструментов кроме ОВГЗ почти нет. Потому что бизнесу сложно конкурировать с государством на рынке внутренних заимствований. Именно поэтому необходимо, чтобы у инвесторов появился стимул вкладывать деньги на долго в корпоративные ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Основной механизм создания такого "стимула" – инвестиционные счета.

– Насколько корпоративному сегменту сейчас сложно конкурировать с государственными бумагами? Что нужно сделать, чтобы корпоративный сегмент конкурировал? Когда сможет?

Да, это конкуренция не на равных. По государственным бумагам отсутствует налог. Поэтому мы и хотим ввести инвестиционные счета, чтобы финансовые инструменты могли конкурировать по своей природе, а не по вопросам налогообложения.

Инвестиционные счета – это создание внутри украинской финансовой системы института "длинных денег" в реальном секторе экономики. Украинец может открыть лицевой счет – среднесрочный (до 3 лет) или долгосрочный (до 7 лет) для инвестирования собственных сбережений. Услугу открытия счета, его сервис, функцию налогового агента будет выполнять инвестиционная компания.

Ключевым отличием являются налоговые преимущества. При соблюдении всех требований по счету собственник освобождается от налогообложения прибыли, полученной от операций по этим счетам. Средства на индивидуальных счетах будут активно работать для страны, потому что инвестиционная фирма в интересах собственника сможет вкладывать их в инструменты рынков капитала – муниципальные, корпоративные облигации, торгуемые на бирже акции, депозитные сертификаты банков, открытые инвестиционные фонды.

– Уже сделана оценка пилотного проекта по регистрации кредитных нот? Какие шансы имеет этот финансовый инструмент для успешного функционирования? Какие еще новые инструменты вы видите своевременно? Как можно расширить линейку ЦБ?

Это хороший инструмент, который имеет хорошие перспективы и будет реализован в нужное для страны время. Особого внимания они заслуживают в условиях, когда есть неопределенность или существование каких-либо рисков. Ведь владелец имеет право на получение выплат по долговому инструменту и выкуп таких ценных бумаг, если реализуется кредитный риск. Поскольку такие инструменты появились в процессе финансового инжиниринга различных моделей, существует множество конфигураций их использования.

Пока это единственный кейс, но мы надеемся, что этот опыт будет успешным и результаты будут способствовать популяризации кредитных нот для привлечения необходимых ресурсов. По результатам его проведения мы выполним внутренний процедурный анализ и оценку, а затем планируем разработать универсальный документ по процедуре выпуска, обращения и погашения таких ценных бумаг.

Если говорить о новом инструментарии на рынках капитала, то должен быть запрос от самого бизнеса. Компании знают и понимают, что необходимо для их деятельности и с этими потребностями должны обращаться в Комиссию, которая поможет реализовать запуск финансовых инструментов на рынке. Мы не можем говорить, как делать бизнес. Но мы можем помочь создать надлежащие условия для его ведения.

"Сначала нужно трансформировать саму Комиссию…"

– Что мешает работе НКЦБФР? Какие вызовы стоят перед комиссией?

Сегодня Комиссия ресурсно достаточно ограничена, у нас нет гибкости и сдержанности во многих моментах. Упомянутый законопроект №5865 именно о внутренних изменениях органа. Ведь мы должны начать с себя, отрегулировать все внутри для нашей эффективности и производительности в развитии рынка. Сквозная автоматизация многих внутренних процессов, отмена юстирования наших документов, надлежащая квалификация специалистов разного направления и их достойная заработная палата – приоритет наших изменений.

– НКЦБФР работала над законопроектом по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине. Он призван полностью перечеркнуть принятый в 2021 году закон о виртуальных активах? Какую часть от документа, принятого украинским парламентом? Что вы можете выделить основное в законопроекте? Что там такого, чего не было ни в предыдущем законе, ни в европейских сводных правилах регулирования криптоактивов (МиСА)? Скажем, NFT будет регулироваться согласно вашему законопроекту? Сколько, с вашей точки зрения, может понадобиться времени до того момента, когда ваш законопроект станет законом и заработает? Не может ли случиться так, что он устареет, как и предыдущий?

Закон №3637 не вступил в действие по ряду весомых факторов. Этот технологический рынок не стал нас ждать, а стремительно развивался. Так что текст закона уже не отвечал требованиям времени. Если говорить о наших внутренних процессах, то запуск требовал параллельных изменений в Налоговый кодекс и Гражданский кодекс. Еще один фактор – это путь Украины к евроинтеграции. Для развития отрасли виртуальных активов мы выбрали направление внедрения европейского регламента MiCA.

Мы взяли европейские правила MiCA, адаптировали их к нашим реалиям и изложили в тексте законопроекта. С международными партнерами мы на этот раз сделали все комплексно – это изменения в Налоговый кодекс, новая редакция Закона "О виртуальных активах" и изменения в другие законодательные акты.

Наш проект закона "Об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине" готов. Что с ним сейчас? Мы завершили важный этап – собрали профессиональную экспертизу, услышали все заинтересованные стороны этого процесса и проработали массив ключевых вопросов. Текст направлен на согласование в профильные органы. Мы ждем оперативного фидбека от коллег для быстрой подачи проекта народным депутатам в профильный комитет.

– На каком этапе развитие товарного рынка? Что делает НКЦБФР для того, чтобы он полноценно заработал?

Мы видим хорошую динамику развития товарного рынка, она пульсирует. Конечно, в наших планах увеличить ликвидность на этом рынке, ведь у него есть мощные ресурсы и перспективы. Но сейчас идет война, и существуют определенные ограничения в наших возможностях на этом пути.

– Как вы оцениваете уровень взаимодействия между НКЦБФР и участниками рынка?

Мы всегда за откровенную и прозрачную коммуникацию на всех уровнях нашего взаимодействия. Война подкосила настроение некоторых участников. Некоторые просто взяли оружие в руки и пошли на фронт, а другие приостановили свою деятельность в связи с войной.

Вместе с теми, кто есть и работает, мы должны объединиться и четко смотреть на будущее нашего рынка. Мы рады, что есть такие участники рынка, которые видят это будущее, выстраивают новые перспективные проекты для своего бизнеса и постоянно общаются с Комиссией, приобщаются к нашим инициативам.

– Что в работе больше всего утомляет? Нет такого, что хочется опустить руки и все бросить? Какими решениями/процессами, которые произошли за время войны, вы гордитесь?

Усталость есть и это не секрет. Сейчас во время войны очень много вызовов и задач, и работать надо постоянно. Но с другой стороны все это очень вдохновляет, потому что это наш фронт и мы должны его защищать. Этим я и занимаюсь со своей командой.

Я горжусь и считаю, что мы в Комиссии достойно отработали с момента начала полномасштабной войны. Спасли нашу страну от обесценения и защитили от мошеннических действий с активами.

В первые сутки мы приняли решение бескомпромиссно и заблокировали все операции на рынках капитала и товарных рынках. Это позволило нам противостоять паническим действиям, которые могли бы обрушить рынки и лишить возможности их полноценной работы в будущем. Мы сохранили данные и права собственности. Замораживание рынка позволило нам найти активы, связанные с агрессорами – российской федерацией и республикой Беларусь и ограничить возможности таких компаний вести бизнес в Украине.

Рынки функционировали, но в ручном режиме мы принимали индивидуальные решения по каждому, кто обращался к нам. К примеру, Комиссия разрешила осуществлять выплаты пенсионерам, вести инвестиционную деятельность в строительство в регионах, где не идут боевые действия.

Мы работали 24/7 и вопреки полномасштабной войне нам удалось произвести ряд усовершенствований для работы рынка в своем регулировании. Например, упростили процедуру покупки ОВГЗ для нерезидентов и механизм идентификации физических лиц, позволили проводить общее собрание дистанционно, продолжили действия сертификатов для профучастников и упростили регистрационные процедуры, продлили предельные сроки выполнения наших нормативных требований для рынка, перевели документооборот в электронный формат. (ЭЦП).

Через пять месяцев мы отпустили практически все ограничения и запустили рынки, оценив все опасности. Ведь рынки капитала и товарные рынки оказывают существенное влияние на валютный рынок, привлечение инвестиций через государственные облигации и поддержку экономики в целом. Поэтому наша страна нуждалась в том, чтобы это звено восстановилось и заработало. И снова здесь мы отработали слаженно и эффективно.

– Каким хотите увидеть результат своей работы?

Хочу, чтобы Украина получила современный технологический рынок, который будет наполнен ликвидностью и будет иметь качественную инфраструктуру. Но сначала нужно трансформировать саму Комиссию, чтобы быстро и эффективно реализовать запланированные проекты. Это моя цель, я над этим работаю и верю, что все возможно.

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