Когда будет создан полноценный фондовый рынок

В фокусе правительства вновь создание национального механизма по биржевой торговле на рынках капитала и организованных товарных рынках

Сейчас фондовый рынок выглядит этаким долгостроем. Его создают, реанимируют, развивают на государственном уровне уже более 30 лет. Однако – воз и дальше там.

Экскурс

Фондовый рынок – необходимая составляющая для привлечения инвестиций – как внутри страны, так и иностранного капитала. Торговля ценными бумагами, например, позволит зарабатывать негосударственным пенсионным фондам, инвестиционным и страховым компаниям. Наличие рынка ценных бумаг будет способствовать привлечению инвестиций, развитию бизнеса и экономическому росту.

Можно отметить два периода, когда фондовый рынок в Украине как таковой функционировал.

Первый – 2005-2008 годы. Тогда в Украину заливались большие спекулятивные деньги. Знаковой в этот период в конце 2006 года была встреча тогдашнего премьера Виктора Януковича с руководством Нью-Йоркской фондовой биржи.

Тогда Янукович заявил: "Регистрация наших предприятий на Нью-Йоркской бирже и котировки акций – это возможность не только развивать украинский фондовый рынок, но и привлекать инвестиции в экономику".

В общем, в мире это был период большого финансового пузыря. В 2008 году, когда все иностранцы скрылись, фондовый рынок в Украине сдулся.

В мае 2008 года за создание фондового рынка Украины снова взялась премьер-министр Юлия Тимошенко.

"Сегодня в совете инвесторов создано несколько групп, одна из которых займется созданием фондового рынка. Если мы сможем построить действующий фондовый рынок, внести необходимые изменения в украинское законодательство, для нас откроются фондовые рынки", – заявила тогда Тимошенко.

2009–2011 годы стали вторым периодом функционирования фондового рынка. Тогда его развитие обеспечило то, что многие украинские физические лица вышли торговать на украинские биржи.

Пагубным для фондового рынка в этот период стало отсутствие верховенства права.

В марте 2012 года премьер Николай Азаров усомнился в эффективности работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и поручил первому вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому проанализировать работу ведомства.

Результаты такого анализа, похоже, воспользовался в апреле 2014 года уже премьер Арсений Яценюк.

"Для оживления работы фондового рынка Украины необходимо сменить руководство регулятора, законодательно закрепить независимость рынка и провести необходимые реформы", – заявил тогда Яценюк.

Уже при премьерстве Владимира Гройсмана, согласно отчету правительства о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС за 2018 год, для развития системы эффективного противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и увеличения инвестиций в экономику Украины из-за повышения доверия к эффективности государственного регулирования фондового рынка, было разработан проект закона о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала. Однако стать законом ему так и не суждено.

Под знаком Шмыгаля

Нынешний премьер Денис Шмигаль впервые упомянул о фондовом рынке 24 сентября 2020 года. Тогда во время встречи с Американской торговой палатой (ACC) он заявил о начале консультаций со специалистами по созданию фондового рынка в Украине. Он надеялся, что представители АСС присоединятся к этому процессу и Украина через год выйдет на создание фондового рынка.

Через год – не получилось. О подписанном меморандуме по ACC, а также с Агентством США по международному развитию (USAID) Денис Шмигаль рассказал во время совещания по созданию в Украине полноценного фондового рынка 7 июня 2023 года.

Пока премьер считает, что "необходимо переходить к практическим шагам — создание инфраструктуры фондового рынка".

Что подразумевал под "инфраструктурой", премьер не уточнил. Можно предположить, что подразумевалось классическое определение, включающее четыре составляющие:

функциональную: участников рынка,

регулятивную: правила поведения,

техническую: системы расчетов, регистрации сделок, учета, клиринга,

информационную: система сбора и обработки информации об эмитентах.

Это было первое учредительное заседание с начала полномасштабной войны, во время которого мы договорились проводить такие встречи на регулярной основе. И это важно", – рассказал LIGA.net глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Возобновление диалога по фондовому рынку на государственном уровне глава НКЦБФР считает достаточно своевременным. Аргументирует, что построение инфраструктуры рынков капитала – это работа не на один день и откладывать до окончания войны ее нельзя.

"Мы все понимаем, что поначалу наша победа. Но с другой стороны, после победы у нас не будет времени ждать, пока инфраструктура появится и полноценно заработает. Поэтому в первый день после нашей победы мы должны быть готовы к мероприятию в Украине инвесторов. Вот почему очень важно начинать все процессы именно сейчас", – говорит Магомедов.

По его словам, НКЦБФР уже имеет четкий план, что нужно делать и куда двигаться.

Реалии и перспективы

О том, что сейчас действительно время для обсуждений вопроса создания полноценного фондового рынка LIGA.net говорит и директор по развитию Украинской биржи Алексей Сухоруков. Он говорит, что в условиях текущего рынка ценных бумаг, введение обязательного уровня пенсионной системы может оказаться как минимум труднореализованным или еще хуже – преждевременным. Сам рынок называет сегодня "не просто недоразвитым, а деградирующим".

По словам Сухорукова, сейчас нужно, прежде всего, понять причины той провальной государственной политики, которая наблюдается на нашем рынке не первое десятилетие.

"Очень важно осознавать, что сколько бы совещаний ни проводили чиновники, они не могли, не могут и никогда не смогут построить ни одного рынка. Как и в любом сегменте экономики, чиновники не создают добавленную стоимость. Они могут только мешать – больше или меньше. Нормальный рынок может развиваться только усилиями его участников. Наш рынок деградирует не потому, что "низы не хотят". Он деградирует потому, что "верхи не могут", – говорит представитель Украинской биржи.

В качестве примера Сухоруков разбирает тезис Шмыгаля о необходимости "создания инфраструктуры фондового рынка".

"Верхи не знают, что такая инфраструктура уже есть, или знают, но хотят разрушить существующую инфраструктуру, чтобы на ее обломках начать строить что-то заново", – говорит он.

Целесообразности тратить средства из государственного бюджета на создание инфраструктуры фондового рынка не видит директор ООО "БТС Брокер" Роман Осипов. В 2019 году компания первой смогла завести в Украину для торгов на биржу за гривны акции Apple Inc.

"В настоящее время тратить деньги со стороны государства на инфраструктурные проекты нет смысла. Какая-то инфраструктура есть. А со временем, как появятся деньги инвесторов, частные инвесторы готовы будут сами строить и вкладывать деньги в инфраструктуру, и тогда, если это потребуется, государство сможет им помочь деньгами", – говорит он LIGA.net.

В период войны фондовый рынок "выезжает" на облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). С 3 марта 2022 года стартовала продажа военных ОВГЗ. Этот инструмент при мощной информационной поддержке со стороны НКЦБФР, НБУ и Минфина и возможности покупать военные облигации через действие получил популярность среди украинцев. С одной стороны, военные ОВГЗ – это возможность обезопасить свои сбережения, с другой – поддержка ВСУ.

По подсчетам БТС Брокер, на сегодняшний день владельцами военных ОВГЗ уже являются 150-300 тыс. украинцев.

"Это будущие инвесторы других инструментов после победы. Некоторые уже сейчас рассматривают возможности покупки других ОВГЗ", – говорит Осипов.

Такая тенденция побуждает торговцев ценных бумаг работать над расширением предложения для новых инвесторов. В скором времени украинцам уже станут доступны облигации внешнего госзайма (ОЗГП). Они имеют потенциально более высокую доходность по ОВГЗ.

Следующим шагом, с точки зрения Осипова, будут корпоративные облигации украинских эмитентов, которым требуются деньги на восстановление или расширение.

"Но в настоящее время корпоративному сегменту очень трудно конкурировать по доходности с ОВГЗ, освобожденными от налога на доходы физлиц (НДФЛ). Это заведомо ставит его в проигрыш ситуации", – отмечает он.

Решением здесь может стать принятие законов по индивидуальным счетам, а также ускорение пенсионной реформы. Тогда, по мнению Осипова, корпоративным облигациям будет легче соперничать с ОВГЗ в плане налогов. Они смогут привлекать деньги подешевле.

Далее можно ожидать появления новых украинских акционерных обществ, которые будут производить первоначальное размещение ценных бумаг (IPO).

Работа над ошибками

Пока Алексей Сухоруков видит большой потенциал развития фондового рынка.

"Мы в текущей ситуации потенциально интересны большому количеству иностранных инвесторов", – отмечает он.

В то же время, прежде чем заманивать новых инвесторов, стоит извиниться перед существующими инвесторами за множество грубых нарушений их прав, сделанных руками государства.

"Важно четко идентифицировать эти ошибки. Важно обещать (прежде всего – внутреннему инвестору), что ничего подобного в Украине больше не повторится. Важно четко назвать организации и конкретные фамилии, которые все это наделали. Важно сделать все необходимое, чтобы в дальнейшем каждый украинский чиновник, своим действием или бездействием ущемивший имущественные права внутреннего или внешнего инвестора, нес персональную финансовую ответственность за свои решения или их отсутствие", – говорит Сухоруков.

О том, что прозрачность в функционировании бизнеса, на которой должен базироваться фондовый рынок, остается нерешенной проблемой для нашей страны, говорит LIGA.net и аналитик Esperio Александр Болтян.

"Закрытие всех вопросов, связанных с законностью владения бизнесом и систематической прозрачной финансовой отчетностью компаний, является необходимым условием для того, чтобы задумываться о создании фондового рынка в Украине", – отмечает он.

Без таких шагов, как с точки зрения участников рынка, так и с точки зрения аналитиков, получить доверие у местных и иностранных инвесторов для привлечения от них инвестиций будет трудно.

Недостаточное законодательство, сложные процедуры регистрации и непрозрачные правила торговли отпугивают потенциальных инвесторов. В то, что Украине удастся быстро запустить фондовый рынок, аналитик не верит.

Государству не удалось создать инфраструктуру фондового рынка даже в период без войны, и это серьезная проблема. В условиях войны создание такой инфраструктуры становится еще более невозможным. И даже после окончания военных действий компании потребуют длительного времени для налаживания процессов формирования правильных регуляторных документов", – говорит Александр Болтян.

Среди проблем, усложняющих развитие фондового рынка, также отмечается недостаточный уровень финансовой грамотности населения. В этом отношении принципиально осуществлять систематическую образовательную работу. Это создаст условия для расширения фондового рынка.

В целом, несмотря на препятствия, создание полноценного фондового рынка является важной задачей для Украины. Это может способствовать привлечению инвестиций, развитию бизнеса и обеспечению экономического роста.

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