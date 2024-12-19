На перше місце за показником зростання вартості акцій вийшла LATAM Airlines Group (LTM). За рік акції чилійської авіакомпанії зросли на 5 211,11%. Наразі вартість однієї акції LTM становить $28,85. Тому це досить доступна інвестиція. Якщо вірити ціновим орієнтирам аналітиків, вона може принести у розрізі наступного року непоганий дохід.

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Аналіз Morgan Stanley, що містить лінійну регресію глобальних авіакомпаній, яка оцінює мультиплікатори P/E щодо зростання EPS, дивідендної прибутковості та волатильності цін акцій, показує, що акції LATAM Airlines Group мають потенціал зростання мультиплікатора P/E на 32%.

Загалом, якщо зібрати прогнози аналітиків щодо вартості акцій LTM на наступний рік, то можна вийти на середній показник у $42 за акцію авіакомпанії.

На другому місці – GeneDx Holdings Corporation (WGS). За рік акції геномної компанії зросли в ціні на 3 642%. На сьогодні вартість однієї акції WGS становить $75,55.

За підсумками 2024 року, GeneDx планує отримати дохід $290 млн доларів. У 2025 році компанія планує співпрацювати з гігантом програмного забезпечення для охорони здоров’я Epic Systems, щоб інтегрувати геномне тестування у великі системи охорони здоров’я.