На первое место по показателю роста стоимости акций вышла LATAM Airlines Group (LTM). За год акции чилийской авиакомпании выросли на 5211,11%. Стоимость одной акции LTM составляет $28,85. Таким образом, это достаточно доступная инвестиция. Если верить ценовым ориентирам аналитиков, она может принести в разрезе в следующем году хороший доход.

Анализ Morgan Stanley, включающий линейную регрессию глобальных авиакомпаний, которая оценивает мультипликаторы P/E по росту EPS, дивидендной доходности и волатильности цен акций, показывает, что акции LATAM Airlines Group имеют потенциал роста мультипликатора P/E на 32%.

В общем, если собрать прогнозы аналитиков о стоимости акций LTM на следующий год, то можно выйти на средний показатель в $42 за акцию авиакомпании.

На втором месте – GeneDx Holdings Corporation (WGS). За год акции геномной компании выросли в цене на 3642%. На сегодня стоимость одной акции WGS составляет $75,55.

По итогам 2024 года, GeneDx планирует получить доход в $290 млн долларов. В 2025 году компания планирует сотрудничать с гигантом программного обеспечения для здравоохранения Epic Systems, чтобы интегрировать геномное тестирование в большие системы здравоохранения.