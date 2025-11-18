Королівський монетний двір Британії випустив монету з Фредді Мерк’юрі – фото

Фото: The Royal Mint

Королівський монетний двір Великої Британії представив нову колекційну монету, присвячену Фредді Мерк’юрі – легендарному фронтмену гурту Queen. Про це йдеться на сайті The Royal Mint.

Випуск монети пов'язали з 40-річчям легендарного концерту Live Aid і виходу сольного альбому Мерк’юрі Mr. Bad Guy.

На колекційній монеті зображено фронтмена гурту Queen, який закинув голову і тримається за стійку мікрофона під час виступу.

Нотний стан, що проходить по краю монети, відображає його вокальний діапазон у чотири октави.

Першу монету минулого тижня викарбувала сестра Мерк'юрі Кашміра Булсара на Королівському монетному дворі у Вельсі.

У межах вшанування спадщини Мерк’юрі спеціальну золоту монету буде передано благодійному фонду Mercury Phoenix Trust, який виставить її на аукціон, продовжуючи його місію боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Монета виходить у серії Music Legends, де вже відзначено інших видатних британських музикантів: Девіда Бові, Джорджа Майкла, Ширлі Бессі і Пола Маккартні. Колекція доступна з 18 листопада з початковою ціною від 18,5 фунтів стерлінгів.

Live Aid – благодійний музичний концерт, що відбувся 13 липня 1985 року одночасно у Великій Британії (Вемблі, Лондон) і в США (Джон Ф. Кеннеді Стадіон, Філадельфія). Захід був організований британськими музикантами Бобом Гелдофом і Міджем Юром з метою збору коштів для допомоги постраждалим від страшного голоду в Ефіопії 1984-1985 років.

На концерті виступили найвідоміші артисти того часу, серед яких: Queen, U2, Девід Бові, Елтон Джон, Led Zeppelin, Пол Маккартні та інші.

Виступ Queen на цьому концерті вважають одним з найкращих в історії рок-музики.