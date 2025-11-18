Королевский монетный двор Британии выпустил монету с Фредди Меркьюри – фото

Фото: The Royal Mint

Королевский монетный двор Великобритании представил новую коллекционную монету, посвященную Фредди Меркьюри – легендарному фронтмену группы Queen. Об этом говорится на сайте The Royal Mint.

Выпуск монеты приурочен к 40-летию легендарного концерта Live Aid и выхода сольного альбома Меркьюри Mr. Bad Guy.

Фото: The Royal Mint

Фото: The Royal Mint

На коллекционной монете изображен фронтмен группы Queen, который запрокинул голову и держится за стойку микрофона во время выступления.

Нотный стан, проходящий по краю монеты, отражает его вокальный диапазон в четыре октавы.

Фото: The Royal Mint

Первую монету на прошлой неделе отчеканила сестра Меркьюри Кашмира Булсара на Королевском монетном дворе в Уэльсе.

Фото: The Royal Mint

В рамках чествования наследия Меркьюри специальная золотая монета будет передана благотворительному фонду Mercury Phoenix Trust, который выставит ее на аукцион, продолжая его миссию борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Монета выходит в серии Music Legends, где уже отмечены другие выдающиеся британские музыканты: Дэвид Боуи, Джордж Майкл, Ширли Бесси и Пол Маккартни. Коллекция доступна с 18 ноября с начальной ценой от 18,5 фунтов стерлингов.

Live Aid – благотворительный музыкальный концерт, состоявшийся 13 июля 1985 года одновременно в Великобритании (Уэмбли, Лондон) и в США (Джон Ф. Кеннеди Стадион, Филадельфия). Мероприятие было организовано британскими музыкантами Бобом Хелдофом и Миджем Юром с целью сбора средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии 1984-1985 годов.

На концерте выступили самые известные артисты того времени, среди которых: Queen, U2, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Led Zeppelin, Пол МакКартни и другие.

Выступление Queen на этом концерте считается одним из лучших в истории рок-музыки.