В Британии ввели в обращение купюры с новым королем – фото

Фото: Банк Англии / flickr

В Великобритании в среду, 5 июня, поступили в обращение банкноты с изображением короля Чарльза ІІІ. Об этом говорится в пресс-релизе Банка Англии.

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Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов постепенно заменят предыдущие, с портретом его матери, королевы Елизаветы ІІ.

Фото: Банк Англії / flickr

До этого королева Елизавета II была единственным британским монархом, чье изображение появилось на банкнотах Англии в 1960 году. За исключением портрета нового монарха, дизайн банкнот не изменился.

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"Таким образом, банкноты с изображением Ее Величества королевы Елизаветы II и короля Чарльза III будут находиться в совместном обращении [...]. Этот подход соответствует указаниям Королевского двора, направленным на минимизацию экологических и финансовых последствий этого изменения", – говорится в заявлении банка.

Фото: Банк Англії / flickr

Фото: Банк Англії / flickr

Банкноты с портретом короля Чарльза поступили в обращение почти через два года после того, как он сменил покойную королеву Елизавету II на посту главы государства.

Монеты с портретом короля появились в обращении в декабре 2022 года, через несколько месяцев после смерти Елизаветы II.