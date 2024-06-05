У Британії ввели в обіг купюри з новим королем – фото
У Великій Британії в середу, 5 червня, надійшли в обіг банкноти із зображенням короля Чарльза III. Про це йдеться у пресрелізі Банку Англії.
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Нові купюри у 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів поступово замінять попередні, з портретом його матері, королеви Єлизавети II.
До цього королева Єлизавета II була єдиним британським монархом, зображення якого з'явилося на банкнотах Англії в 1960 році. Крім портрета нового монарха, дизайн банкнот не змінився.
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"Таким чином, банкноти із зображенням Її Величності королеви Єлизавети II та короля Чарльза III перебуватимуть у спільному обігу [...]. Цей підхід відповідає вказівкам Королівського двору, спрямованим на мінімізацію екологічних та фінансових наслідків цієї зміни", – йдеться у заяві банку.
Банкноти з портретом короля Чарльза надійшли в обіг майже через два роки після того, як він змінив покійну королеву Єлизавету II на посаді глави держави.
Монети з портретом короля з'явилися в обігу у грудні 2022 року, за кілька місяців після смерті Єлизавети II.
- У середині травня 2024 року в Букінгемському палаці було представлено перший офіційний мальовничий портрет короля Чарльза III після його коронації. У соціальних мережах розкритикували портрет за червоний колір тла.