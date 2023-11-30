Европейский центробанк выбрал новые темы для редизайна евро: мостов больше не будет

К концу двадцатых годов на банкнотах евро появятся новые изображения, связанные с темами "реки", "птицы", "европейская культура"

Фото: Pexels

Европейский центральный банк подвел итоги общеевропейского опроса, в ходе которого респондентам предлагалось выбрать новые темы для первого крупного редизайна евро с момента запуска европейской валюты 1 января 2002 года.

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Сейчас на банкнотах изображены воображаемые мосты, арки и ворота, стилизованные под разные исторические эпохи.

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Летом 2023 года ЕЦБ заказал социологический опрос, предложив на выбор семь других тем. Самыми популярными оказались европейская культура (21%), реки (18%) и птицы (17%). В репрезентативном опросе приняло участие 23 377 респондентов.

Параллельно в течение июля-августа был проведен онлайн-опрос, в ходе которого ЕЦБ получил 365 000 ответов. Участники этого опроса предпочли эти темы, только в другом порядке.

Управляющий совет ЕЦБ решил объединить темы "реки" и "птицы" в одну тему, связанную с природой, и использовать ее вместе с "культурой".

Следующий шаг редизайна – создание конкретных мотивов к избранным темам (до конца 2024 года). После этого будет организован конкурс на дизайн новых банкнот, в ходе которого снова должен состояться опрос граждан Евросоюза.

Окончательное решение по дизайну, времени и выпуску новых банкнот будет в 2026 году, а в оборот они попадут спустя еще несколько лет.

Центральный банк также находится в процессе разработки цифрового евро, который позиционируется как частичная альтернатива физическим деньгам. Но столкнувшись с опасениями со стороны граждан, которые любят наличные, в ЕС неоднократно отмечали, что цифровой евро не будет полной заменой.