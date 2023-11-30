Європейський центробанк вибрав нові теми для редизайну євро: мостів більше не буде

До кінця двадцятих років на банкнотах євро з'являться нові зображення, пов'язані з темами "річки", "птахи", "європейська культура"

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Європейський центральний банк підбив підсумки загальноєвропейського опитування, під час якого респондентам пропонували вибрати нові теми для першого великого редизайну євро з моменту запуску європейської валюти 1 січня 2002 року.

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Зараз на банкнотах зображені уявні мости, арки та ворота, стилізовані під різні історичні епохи.

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Влітку 2023 року ЄЦБ замовив соціологічне опитування, запропонувавши на вибір сім інших тем. Найпопулярнішими виявилися європейська культура (21%), річки (18%) та птахи (17%). В репрезентативному опитуванні взяли участь 23 377 респондентів.

Паралельно протягом липня-серпня було проведене онлайн-опитування, під час якого були отримані 365 000 відповідей. Учасники цього опитування віддали перевагу цим самим темам, тільки в іншому порядку.

Керівна рада ЄЦБ вирішила об'єднати теми "річки" і "птахи" в одну тему, пов'язану з природою, та використати її разом із "культурою".

Наступний крок редизайну – створення конкретних мотивів до обраних тем (до кінця 2024 року). Після цього буде влаштовано конкурс на дизайн нових банкнот, під час знову має відбутися опитування громадян Євросоюзу.

Остаточне рішення щодо дизайну, часу та випуску нових банкнот буде у 2026 році, а в обіг вони потраплять ще через кілька років.

Центральний банк також перебуває у процесі розробки цифрового євро, який позиціюють як часткову альтернативу фізичним грошам. Але зіткнувшись із побоюваннями з боку громадян, які люблять готівку, у ЄС неодноразово наголошували, що цифровий євро не буде повною заміною.