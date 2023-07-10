Європейський центробанк запустив опитування про редизайн євро – варіанти

Громадяни 20 країн єврозони просять допомогти вибрати тему для першого великого редизайну євро з моменту запуску європейської валюти 1 січня 2002 року. Про це сказано на сайті Європейського центрального банку.

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Опитування Європейського центрбанку, яке розпочалося 10 липня і триватиме до кінця серпня, дозволяє учасникам обирати із семи внесених до остаточного списку тем — від річок і птахів до культури та цінностей.

"Ми хочемо, щоб європейці ідентифікували себе з дизайном банкнот євро, тому вони відіграватимуть активну роль у виборі нової теми", – заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Теми, включені до шортліста:

→ птахи: вільні, стійкі, надихаючі;

→ європейська культура;

→ європейські цінності, відображені у природі;

→ майбутнє за тобою;

→ руки: разом ми будуємо Європу;

→ наша Європа, ми самі;

→ річки: води життя в Європі.

Зараз на банкнотах зображені звичайні ворота та мости без використання конкретних національних символів або пам'яток.

У 2021 році оголосили про необхідність "капітального ремонту" валюти, який також посилить її безпеку.

Посадовці ЄЦБ оберуть тему на основі відгуків громадськості до 2024 року, після чого відбудеться конкурс дизайну. Остаточне рішення очікується у 2026 році.

Центральний банк також перебуває у процесі розробки цифрового євро, який виставляється як часткова альтернатива фізичним грошам. Зіткнувшись із побоюваннями з боку громадян, які люблять готівку, політики неодноразово наголошували, що це не є повною заміною.

"Ми працюємо над новою серією високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище. Ми прагнемо використовувати готівку та гарантувати, що завжди буде можливість платити державними грошима", – сказав член виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.