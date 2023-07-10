Европейский центробанк запустил опрос о редизайне евро – варианты

Граждан 20 стран еврозоны просят помочь выбрать тему для первого крупного редизайна евро с момента запуска европейской валюты 1 января 2002 года. Об этом говорится на сайте Европейского центрального банка.

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Опрос Европейского центробанка, который начался 10 июля и продлится до конца августа, позволяет участникам выбирать между семью включенными в окончательный список темами — от рек и птиц до культуры и ценностей.

"Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы", — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Темы, включенные в шорт-лист:

→ птицы: свободные, стойкие, вдохновляющие;

→ европейская культура;

→ европейские ценности, отраженные в природе;

→ будущее за тобой;

→ руки: вместе мы строим Европу;

→ наша Европа, мы сами;

→ реки: воды жизни в Европе.

В настоящее время на банкнотах изображены обычные ворота и мосты, без использования конкретных национальных символов или достопримечательностей.

В 2021 году объявили необходимости "капитального ремонта" валюты, который также усилит ее безопасность.

Должностные лица ЕЦБ выберут тему на основе отзывов общественности до 2024 года, после чего состоится конкурс дизайна. Окончательное решение ожидается в 2026 году.

Центральный банк также находится в процессе разработки цифрового евро, который выставляется как частичная альтернатива физическим деньгам. Столкнувшись с опасениями со стороны любящих наличные деньги граждан, политики неоднократно подчеркивали, что это не является полной заменой.

"Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения воздействия на окружающую среду. Мы стремимся к наличным деньгам и к тому, чтобы всегда была возможность платить государственными деньгами", — сказал член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.