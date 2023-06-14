UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как можно быстрее. Европейский центральный банк призвал финучреждения покинуть рынок РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 09:46
Как можно быстрее. Европейский центральный банк призвал финучреждения покинуть рынок РФ - Фото
Raiffeisen (Фото - EPA)

Европейский центральный банк призвал кредиторов из Еврозоны свернуть все операции и быстро уйти из России. Об этом заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, сообщает Reuters.

"Я считаю, что важно, чтобы банки оставались очень сосредоточенными на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, выходе с рынка как можно скорее", – сказал Энриа.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Несмотря на то, что большая война в Украине длится больше года, несколько европейских банков, в том числе австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit, продолжают зарабатывать деньги в России.

Энриа признал, что банки больше не предоставляют новые кредиты в России и что их трудно продать из-за давления со стороны Москвы, включая требование одобрения президента. Но он отметил необходимость дальнейших действий.

"Это процесс, который мы не только поддерживаем, но мы сильно давим на банки, потому что существует огромный репутационный риск из-за продолжения работы в России", – сказал он.

Raiffeisen и UniCredit, которые, как говорят, сокращают свой бизнес в России, играют немаловажную роль для российской экономики, борющейся с широкими санкциями Запада.

Наталия Софиенко
Raiffeisen Bank Internationalевропейский центральный банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 