Как можно быстрее. Европейский центральный банк призвал финучреждения покинуть рынок РФ

Европейский центральный банк призвал кредиторов из Еврозоны свернуть все операции и быстро уйти из России. Об этом заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, сообщает Reuters.

"Я считаю, что важно, чтобы банки оставались очень сосредоточенными на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, выходе с рынка как можно скорее", – сказал Энриа.

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Несмотря на то, что большая война в Украине длится больше года, несколько европейских банков, в том числе австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit, продолжают зарабатывать деньги в России.

Энриа признал, что банки больше не предоставляют новые кредиты в России и что их трудно продать из-за давления со стороны Москвы, включая требование одобрения президента. Но он отметил необходимость дальнейших действий.

"Это процесс, который мы не только поддерживаем, но мы сильно давим на банки, потому что существует огромный репутационный риск из-за продолжения работы в России", – сказал он.

Raiffeisen и UniCredit, которые, как говорят, сокращают свой бизнес в России, играют немаловажную роль для российской экономики, борющейся с широкими санкциями Запада.