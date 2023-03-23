Украина добавила Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, что привело к выходу с российского рынка его конкурентов. На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования осуществляют сделки в долларах и евро. Банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами", – заявило НАПК.
Агентство также указало, что российское подразделение банка официально признает законность российской оккупации Донецкой и Луганской областей и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам, а также подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией".
- Raiffeisen будет одной из самых известных компаний в перечне международных спонсоров войны наряду с Metro, Procter & Gamble, Auchan Holding и Bonduelle.
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