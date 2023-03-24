UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европейский центробанк давит на Raiffeisen Bank, чтобы тот вышел из России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 11:50
Европейский центробанк давит на Raiffeisen Bank, чтобы тот вышел из России – Reuters - Фото
Depositphotos Raiffeisen

Европейский Центральный Банк пытается убедить Raiffeisen Bank International отказаться от высокодоходного бизнеса в России, сообщает Reuters со ссылкой на пятерых знающих о деле людей.

По данным источников, давление усилилось после визита ведущего чиновника США по санкционным вопросам в Вену в прошлом месяце, который выразил обеспокоенность по поводу деятельности Raiffeisen Bank в России.

После войны, которую Москва ведет на Украине уже в течение года, многие западные компании, в том числе французский банк Societe Generale, уже покинули Россию.

"Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России, а в идеале – сократить его и свернуть, насколько это возможно", – заявил представитель ЕЦБ.

ЕЦБ не просит Raiffeisen немедленно покинуть Россию, но требует плана действий по прекращению бизнеса в стране. По словам источников, такой план может включать в себя продажу или закрытие их банка в России.

Однако Raiffeisen Bank пока не намерен представлять план, а некоторые правительственные чиновники Австрии считают такие действия ЕЦБ необоснованным внешним вмешательством.

В свою очередь, банк заявил, что уменьшает кредитование в России, ускоряет оценку бизнеса и рассматривает "тщательно контролируемый выход" с рынка.

Австрийский кредитор сейчас является самым важным западным банком в России, предлагая спасательный круг для платежей и обеспечивая примерно четверть европереводов в страну, хотя другие банки, такие как итальянский UniCredit, все еще присутствуют в России, добавили в Reuters.

  • Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Raiffeisen Bank европейский центральный банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 