Европейский центробанк давит на Raiffeisen Bank, чтобы тот вышел из России – Reuters

Европейский Центральный Банк пытается убедить Raiffeisen Bank International отказаться от высокодоходного бизнеса в России, сообщает Reuters со ссылкой на пятерых знающих о деле людей.

По данным источников, давление усилилось после визита ведущего чиновника США по санкционным вопросам в Вену в прошлом месяце, который выразил обеспокоенность по поводу деятельности Raiffeisen Bank в России.

После войны, которую Москва ведет на Украине уже в течение года, многие западные компании, в том числе французский банк Societe Generale, уже покинули Россию.

"Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России, а в идеале – сократить его и свернуть, насколько это возможно", – заявил представитель ЕЦБ.

ЕЦБ не просит Raiffeisen немедленно покинуть Россию, но требует плана действий по прекращению бизнеса в стране. По словам источников, такой план может включать в себя продажу или закрытие их банка в России.

Однако Raiffeisen Bank пока не намерен представлять план, а некоторые правительственные чиновники Австрии считают такие действия ЕЦБ необоснованным внешним вмешательством.

В свою очередь, банк заявил, что уменьшает кредитование в России, ускоряет оценку бизнеса и рассматривает "тщательно контролируемый выход" с рынка.

Австрийский кредитор сейчас является самым важным западным банком в России, предлагая спасательный круг для платежей и обеспечивая примерно четверть европереводов в страну, хотя другие банки, такие как итальянский UniCredit, все еще присутствуют в России, добавили в Reuters.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.