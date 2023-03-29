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Акционеры призвали Raiffeisen Bank определиться с бизнесом в России

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29.03.2023, 09:58
Акционеры призвали Raiffeisen Bank определиться с бизнесом в России - Фото
Фото – depositphotos.com

Австрийская ассоциация инвесторов обратилась к Raiffeisen Bank с требованием сделать четкие заявления по поводу дальнейшей работы на российском рынке. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство АРА.

Заявление руководство банка должно обнародовать во время общего собрания в четверг, 30 марта.

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"Правление RBI должно четко сформулировать стратегию по России на годовом собрании акционеров: либо "выход" из РФ на приемлемых для акционеров условиях, либо "остаться и объяснить", – заявил председатель правления Австрийской ассоциации инвесторов (IVA) Флориан Бекерманн.

Он отметил, что молчание руководства негативно влияет на репутацию банка.

По словам Бекерманна, в случае выхода из России в интересах акционеров нужно также провести внеочередное общее собрание акционеров RBI. Кроме того, инвесторы раскритиковали решение правления RBI отсрочить выплату дивидендов в прошлом году. Ассоциация опасается подобного развития событий и в этом году.

Наталія Софієнко
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Raiffeisen Bank бизнес в РФ
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