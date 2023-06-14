Якомога швидше. Європейський центральний банк закликав фінустанови покинути ринок Росії

Європейський центральний банк закликав кредиторів з Єврозони згорнути всі операції та швидко піти з Росії. Про це заявив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа, повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися дуже зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виході з ринку якомога швидше", – сказав Енріа.

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Попри те, що велика війна в Україні триває понад рік, кілька європейських банків, зокрема австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit, продовжують заробляти гроші в Росії.

Енріа визнав, що банки більше не надають нові кредити в Росії й що їх важко продати через тиск з боку Москви, включно з вимогою схвалення президента. Але він наголосив на необхідності подальших дій.

"Це процес, який ми не тільки схвалюємо, але ми сильно тиснемо на банки, тому що існує величезний репутаційний ризик через продовження роботи в Росії", – сказав він.

Raiffeisen і UniCredit, які, як кажуть, скорочують свій бізнес у Росії, відіграють важливу роль для російської економіки, яка бореться з широкими санкціями Заходу.