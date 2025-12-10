FT: ЄС заморозить російські активи безстроково, щоб ліквідувати загрозу вето Угорщини

Репараційний кредит для України вимагатиме застосування Євросоюзом надзвичайних повноважень, призначених для реагування на економічні кризи

Віктор Орбан (Фото EPA / OLIVIER MATTHYS)

Країни Європейського Союзу готові в прискореному темпі ухвалити рішення щодо "безстрокового" заморожування російських активів, щоб не допустити вето з боку Угорщини, пише Financial Times.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використати до 210 млрд євро знерухомлених активів центробанку РФ для надання фінансової допомоги Україні.

Щоб цей механізм запрацював, активи мають бути заморожені безстроково, а не на шестимісячні періоди, продовження яких можливе лише за одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.

Угорщина виступає проти будь-якої нової допомоги Україні та постійно погрожує накласти вето на продовження санкцій.

Щоб усунути ризик скасування санкцій, Єврокомісія запропонувала застосувати надзвичайні повноваження, призначені для реагування на економічні кризи, й запровадити санкції на активи безстроково.

Механізм, передбачений статтею 122 Договору про ЄС, дозволяє ухвалювати рішення простою більшістю, оминаючи можливі вето.

Фіксація санкцій також дасть сигнал Вашингтону, у якого були свої плани на російські активи.

Проєкт рішення щодо репараційного кредиту для України Євросоюз планує винести на розгляд саміту 18-19 грудня.