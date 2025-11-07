Бывший нардеп решил основать фондовую биржу

Фото: Андрей Журжий / Facebook

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Журжий основал фондовую биржу, сообщила в пятницу пресс-служба инвестиционной REIT-компании Inzhur, которую он сейчас возглавляет.

ООО "Украинская фондовая биржа Инжур" с уставным капиталом 25 млн грн (единственный бенефициар и директор – сам Журжий) было зарегистрировано 5 ноября, свидетельствуют данные LIGA360. Компания наняла юридических советников для подготовки документов на получение лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Читайте также Что не так с инвестиционным рынком в Украине. Разбираем основные проблемы

"В Украине уже десятки лет существуют различные биржи, но ни одна не смогла стать площадкой, где украинские компании могли бы привлечь капитал через размещение собственных ценных бумаг, а инвесторы могли бы безопасно инвестировать с целью получения прибыли. Сейчас более 90% торговли на существующих биржах – это ОВГЗ, которые в этом контексте не имеет смысла принимать во внимание, потому что это просто замещение долга государством, которое не создает дополнительную стоимость", – написал Журжий в Facebook.

По его словам, Inzhur попытается изменить эту ситуацию.

Будущей бирже Журжия придется конкурировать не только с двумя существующими биржами (ПФТС и Перспектива), но также с будущей биржей, которую собирается создать государство при участии Европейского банка реконструкции и развития.

В сентябре 2025 года меморандум по ее созданию начали реализовывать Национальный банк Украины, ЕБРР, Министерство финансов, Министерство экономики и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.