В Украине начали работу над созданием новой фондовой биржи

Национальный банк Украины вместе с ЕБРР, Министерством финансов, Министерством экономики и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку начали реализацию меморандума о создании новой фондовой биржи. Об этом информирует НБУ.
"Речь идет о внедрении согласованной операционной модели, которая будет включать торговлю, клиринг, расчеты и депозитарный учет. Ее основой станут международные лучшие практики, адаптированные к украинскому контексту", – сообщили в Нацбанке.
Меморандум был подписан в рамках выполнения обязательств Украины по программе МВФ Extended Fund Facility. Перед этим Совет по финансовой стабильности утвердил план действий для реализации новой модели.
Сначала планируют передать НБУ управление государственными долями в Национальном депозитарии и Расчетном центре, создать холдинговую компанию вместе с международным инвестором и финансовыми организациями и запустить новую фондовую биржу, которая станет главным владельцем Расчетного центра.
Финальный этап предусматривает объединение всех депозитарных услуг в Национальном депозитарии, который возьмет от НБУ учет и обслуживание государственных облигаций. Он будет работать как центральный депозитарий под контролем Нацбанка, который станет его главным акционером.
В НБУ объясняют, что такая интегрированная система поможет привлечь стратегические инвестиции, облегчит доступ для международных участников, усилит надзор и поддержит развитие внутренних инвестиций.
Ежеквартальный мониторинг выполнения плана будет осуществлять Комитет по финансовому развитию Совета по финансовой стабильности.
- Фондовый рынок в Украине сейчас фактически не выполняет своей основной функции – не является механизмом привлечения широкого капитала в экономику. В декабре 2024 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что фондовый рынок в Украине деградировал до такого уровня, что в стране осталось всего 1600 публичных компаний.
- 11 июля стало известно, что Украина с помощью Европейского банка реконструкции и развития с помощью Европейского банка реконструкции и развития запустит новую фондовую биржу.
