В Украине начали работу над созданием новой фондовой биржи

В Украине запускают новый биржевой холдинг с фондовой биржей, Нацдепозитарием и Расчетным центром

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины вместе с ЕБРР, Министерством финансов, Министерством экономики и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку начали реализацию меморандума о создании новой фондовой биржи. Об этом информирует НБУ.

"Речь идет о внедрении согласованной операционной модели, которая будет включать торговлю, клиринг, расчеты и депозитарный учет. Ее основой станут международные лучшие практики, адаптированные к украинскому контексту", – сообщили в Нацбанке.

Читайте также Украинские корпоративные облигации: кто выпускает и сколько можно заработать

Меморандум был подписан в рамках выполнения обязательств Украины по программе МВФ Extended Fund Facility. Перед этим Совет по финансовой стабильности утвердил план действий для реализации новой модели.

Сначала планируют передать НБУ управление государственными долями в Национальном депозитарии и Расчетном центре, создать холдинговую компанию вместе с международным инвестором и финансовыми организациями и запустить новую фондовую биржу, которая станет главным владельцем Расчетного центра.

Финальный этап предусматривает объединение всех депозитарных услуг в Национальном депозитарии, который возьмет от НБУ учет и обслуживание государственных облигаций. Он будет работать как центральный депозитарий под контролем Нацбанка, который станет его главным акционером.

В НБУ объясняют, что такая интегрированная система поможет привлечь стратегические инвестиции, облегчит доступ для международных участников, усилит надзор и поддержит развитие внутренних инвестиций.

Ежеквартальный мониторинг выполнения плана будет осуществлять Комитет по финансовому развитию Совета по финансовой стабильности.