Украина с помощью ЕБРР запустит новую фондовую биржу: меморандум

В Украине появится новый биржевой холдинг с фондовой биржей, нацдепозитарием и расчетным центром

Фото: Минфин

Украина с помощью Европейского банка реконструкции и развития запустит новую фондовую биржу. Это предусмотрено меморандумом, который в пятницу подписали на полях римской Конференции по восстановлению Украины, сообщило Министерство денег.

Меморандум предусматривает создание холдинга, который объединит ключевые институты инфраструктуры рынка и охватит всю цепочку от биржевой торговли до клиринга и хранения ценных бумаг.

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Флагманом обновленной рыночной инфраструктуры станет новая фондовая биржа. Оптимизация управления также затронет Национальный депозитарий и Расчетный центр.

Государственная доля в новом холдинге составит не менее 25%.

Еще одним акционером станет международный стратегический инвестор, которого хотят привлечь через публичный конкурс.

Меморандум подписали Сергей Марченко (министр финансов), Юлия Свириденко (первый вице-премьер), Андрей Пышный (председатель НБУ), Ярослав Шляхов (врио главы НКЦБФР) и Одиль Рено-Бассо (президент ЕБРР).

Минфин указывает, что создание холдинга – это стратегический шаг к формированию полноценного, ликвидного рынка капитала, который станет важным источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики в послевоенный период.

Следующим этапом станет внесение законодательных изменений, проведение конкурса для привлечения инвестора и реформа управления рыночными институтами.

Фондовый рынок в Украине сейчас фактически не выполняет свою основную функцию – не является механизмом привлечения широкого капитала в экономику.

В декабре 2024 года председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что фондовый рынок в Украине деградировал до такого уровня, что в стране осталось только 1600 публичных компаний.