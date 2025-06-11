Рынок корпоративных облигаций в Украине начинает понемногу оживать. Компании предлагают облигации с доходностью до 24% в гривне и до 14% в валюте. Впрочем, этот инструмент для инвестиций не так надежен, как классические облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ).

Какие преимущества и недостатки в корпоративных облигациях? Кто их выпускает и сколько можно заработать? Исследовала LIGA.net.