Разбор
Украинские корпоративные облигации: кто выпускает и сколько можно заработать
Рынок корпоративных облигаций в Украине начинает понемногу оживать. Компании предлагают облигации с доходностью до 24% в гривне и до 14% в валюте. Впрочем, этот инструмент для инвестиций не так надежен, как классические облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ).
Какие преимущества и недостатки в корпоративных облигациях? Кто их выпускает и сколько можно заработать? Исследовала LIGA.net.
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