Ринок корпоративних облігацій в Україні починає потроху оживати. Компанії пропонують облігації з дохідністю до 24% у гривні та до 14% у валюті. Втім, цей інструмент для інвестицій не такий надійний, як класичні облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП).

Які є переваги та недоліки у корпоративних облігаціях? Хто їх випускає та скільки можна заробити? Досліджувала LIGA.net.